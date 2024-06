L'allarme della Uil sulla sanità pugliese: «Stallo totale»

La mancanza di un assessore, turni massacranti, organici ridotti all'osso e ora le elezioni stanno portando la sanità regionale alla paralisi. A lanciare l'allarme sulla situazione di impasse è la Uil-Fpl Puglia.

La denuncia

«La sanità pugliese è in stallo, prima per il rimpasto della giunta regionale che ci ha privato di un interlocutore diretto ora con le elezioni che pare abbiano paralizzato i rapporti con la Regione. Un mese fa siamo scesi in piazza per denunciare una situazione non più procrastinabile. La sanità è allo sbando». Lo denuncia con forza Paola Bruno, segretaria generale Uil Fpl Puglia Bari-Bat. «Ci sono ancora lavoratori della Sanitaservice e centri di riabilitazione - aggiunge - che aspettano la liquidazione del premio Covid. Ci sono interi reparti, ambulatori e uffici sotto organico, gli operatori continuano a coprire turni massacranti e in tutto ciò i cittadini ne subiscono le conseguenze e la Regione dal canto suo tace. Come se la salute pubblica possa essere messa in stand by per motivazioni elettorali». «Senza dimenticare - conclude Bruno - il recente decreto con cui il governo centrale intende abbattere le liste d'attesa: sovraccaricando ulteriormente i lavoratori del settore. Sono anni che chiediamo di superare il tetto di spesa del personale che, ricordiamo, è fermo da 20 anni e non si adatta più alle esigenze del territorio».