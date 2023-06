Sanità in Puglia, Rocco Palese:«Le risorse del Pnrr non si toccano»

Rocco Palese, assessore alla Salute della Regione Puglia, durante l'inaugurazione di due nuovi angiografi all'ospedale Di Venere di Bari, ha ribadito la necessità di non toccare le risorse del Pnrr, in particolare della missione 6, quella relativa all'ambito della salute. «Occorre invece accelerare e attuarla nel più breve tempo possibile - ha detto l'assessore -. Siamo già in fase avanzata, come altre Regioni e già vediamo risultati concreti su cosa sia il Pnrr per la sanità».

Investimenti necessari

La sanità pugliese ha bisogno di investimenti. «In Puglia - ha detto Palese - si prevedono 651 milioni di euro con le risorse del Pnrr, 271 milioni dei quali sono per le grandi macchine».

A partire dagli angiografi inaugurati oggi, ma anche mammografi, digitalizzazione, tac. «Mai - ha evidenziato Palese - in Puglia avremo in futuro 651 milioni da investire nella sanità. Poi occorre realizzare le case e gli ospedali di comunità, migliorare Rsa e l'assistenza domiciliare».