L'emergenza coronavirus potrebbe consegnare alla Puglia una sanità rafforzata dopo oltre dieci anni di tagli e blocco delle assunzioni. La Regione, infatti, non ha nessuna intenzione di tornare indietro e con sei delibere ha sostanzialmente confermato i posti letto “aggiuntivi” attivati per affrontare la pandemia. Si tratta di circa 500 unità in più, quindi si passerà da 11.500 posti a circa 12mila.

Ovviamente, questa mossa comporterà anche un ampliamento degli organici: le Asl, sino a martedì scorso, aveva provveduto ad assumere circa 800 persone, tra medici, infermieri ed altre professionalità. L’intenzione del governo regionale è di non perdere questo patrimonio umano ma riconfermarlo anche al termine della prima pandemia da coronavirus. Resteranno attivi 346 posti letto nelle terapie intensive, a febbraio erano la metà (173 circa); 564 nelle pneumologie e 701 nelle malattie infettive. Cosi, come non verranno cancellati i posti letto post acuzie, recuperati “riaprendo” gli ospedali riconvertiti, cioè quelli riservati ai pazienti Covid guariti ma non ancora “negativizzati”: sono 130 di lungodegenza e 306 di riabilitazione. Insomma, i vecchi ospedali torneranno a nuova vita. La pandemia, quindi, potrebbe regalare ai pugliesi più reparti e strutture, oltre che maggior numero di medici e infermieri. La “rete Covid” non verrà smantellata a stretto giro, ma resterà in piedi in previsione di una seconda ondata in autunno. Sono 11 le strutture dedicate all’emergenza, per un totale di 2.143 posti letto. Un piano costruito sulla previsione che si arrivi a 3.500 contagi.



MELUCCI: SISTEMA FRAGILE

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci oggi ha partecipato alla videoconferenza organizzata dall'Asl di Taranto con gli amministratori della provincia ionica e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per fare il punto con la struttura regionale sull'andamento e le criticità della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il primo cittadino ha evidenziato come «il vigente piano ospedaliero regionale abbia reso molto fragile il sistema della provincia di Taranto e meriti ormai una sostanziale revisione, nell'ipotesi del carico sanitario che già i cittadini sopportano per la presenza industriale e anche nell'ipotesi che l'epidemia da Coronavirus possa in futuro ripresentarsi». Secondo Melucci, «ora è il momento di ridisegnare pesantemente la sanità tarantina, senza ulteriori tentennamenti o alibi. Registro buona volontà e attenzione da parte della Regione Puglia. E' stato utile fare chiarezza di tante scelte». Nell'intervento del sindaco di Taranto «c'è stato spazio - è detto in una nota - per la richiesta di un impegno fermo circa una rapida ricollocazione nella sua sede originale dell'oncologia, per un invito a valutare presto l'applicazione del cosiddetto metodo Piacenza, per un sistema di terapie a domicilio». Melucci ha infine proposto «al presidente

Emiliano di restare sulla linea del rigore e di sposare lo schema delle nostre ordinanze locali, per esempio sui divieti per il fine settimana pasquale. I bassi numeri di contagio a Taranto non possono essere solo un caso, non dobbiamo allentare la presa proprio adesso». Ultimo aggiornamento: 23:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA