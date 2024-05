Arrivato il via libera per le assunzioni in sanità è ora tempo di accelerare sui bandi di concorso.

Appare un paradosso, ma i soldi stanziati dalla Giunta pugliese per le 2.300 nuove unità autorizzate per rimpolpare le corsie di ospedali, pronto soccorso e strutture sanitarie regionali da anni in grave affanno sul personale, potrebbero non bastare a colmare l'emergenza davanti ai tempi della burocrazia. Il punto cruciale sarà anche il rispetto o meno della legge regionale numero 16 dell’aprile scorso, che ha introdotto l'innovazione nella gestione delle procedure concorsuali del personale del Servizio sanitario regionale (Ssr), affidandola ad un unico Ente (Aress Puglia) così da limitare la libera attività delle singole Asl.

Per assumere quindi, in Regione si dovrà dar vita a nuovi bandi di concorso e le tempistiche sinora almeno su carta non sono state velocissime. E anche l'alternativa dello scorrimento delle graduatorie esistenti appare poco percorribile, considerato che le vecchie griglie per infermieri e Oss sono scadute, mentre di camici bianchi se ne trovano pochi in “pronta disponibilità”.

I numeri del piano

A conti fatti le aziende hanno fatto richiesta di reclutamento per circa 127 milioni di euro, ma per il 2024 a disposizione ci sono circa 71 milioni di euro. Si procederà così ad assunzioni scaglionate: circa 1.400 dal primo luglio 2024, circa altre 950 dal primo gennaio 2025, soddisfacendo tutte le richieste delle aziende. Dal primo aprile 2025 potranno essere avviate ulteriori assunzioni in sostituzione (turn over) delle cessazioni 2025 (con una prima stima di circa 1.100 unità), con l'incremento del Fondo sanitario nazionale. Nei provvedimenti adottati, ad integrazione del piano 2023-2024, c’è una particolare attenzione per i due Irccs pubblici (“Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e “De Bellis” di Castellana) per i quali la Giunta ha autorizzato circa 100 assunzioni extra tetto da potersi effettuare dal prossimo 1 luglio, in considerazione della particolare importanza dei servizi erogati ai cittadini e dei risultati gestionali conseguiti.

Nel dettaglio dei territori quindi, l'iniezione di risorse messa in campo dalla Regione prevede per l’Asl di Bari (spazio finanziario da 25,3 milioni di euro) 537 assunzioni a fronte di 34 cessazioni. In particolare 216 dirigenti medici, 117 infermieri, 55 operatori sociosanitari, 50 tecnici sanitari, 27 tecnico-professionali, 23 dirigenti sanitari non medici. Le altre assunzioni riguarderanno il personale della prevenzione (9), della riabilitazione (5), tre veterinari e dirigenti amministrativi. Importante anche il numero dei reclutamenti nell'Asl di Taranto (23,1 milioni di euro): 211 medici, 62 infermieri, 57 oss e altro personale tecnico per un totale di 461 nuove unità. Al Policlinico di Bari (14,6 milioni di euro), invece, gli assunti saranno 215 a fronte di 83 cessazioni.

Per l’Asl di Brindisi (5,6 milioni di euro) previste 67 nuovi medici e 12 infermieri, a Foggia (302 assunti per una spesa di 18 milioni di euro) rispettivamente 42 e 37. A Lecce (222 postazioni per una spesa di 8 milioni e 472mila euro) le chiamate in servizio sono di 87 camici bianchi e 47 infermieri. Nella Bat (12,6 milioni di euro) 165 assunzioni su 62 pensionamenti. Complessivamente le nuove assunzioni con concorso riguarderanno 916 nuovi medici, 417 infermieri, 290 operatori socio sanitari, 192 tecnici sanitari, 145 dipendenti amministrativi, 101 tecnici professionali, 88 dirigenti sanitari, 55 fisioterapisti, 35 addetti alla prevenzione, 27 ostetriche, 15 dirigenti amministrativi e 13 dirigenti tecnici.

Numeri questi, frutto della strategia politica messa in campo dalla Regione. «Il Dipartimento della Sanità ha lavorato per questo obiettivo da mesi - dichiara il direttore Vito Montanaro - e con l'ultimo provvedimento abbiamo dato ampia copertura alle assunzioni richieste da Asl e ospedali. Tutto quello che facciamo ha come obiettivo uscire dalle ganasce del piano di rientro, che per noi rappresenta una criticità rilevante. Essere una regione in bonus ci consentirà di porre in essere iniziative utili ai cittadini, finanziandole o autofinanziandole dal bilancio autonomo senza dover chiedere il permesso ai ministeri affiancanti. Adesso quindi dobbiamo allargare il campo di azione - precisa il capo dipartimento - continuando anche sul piano dell’ampliamento delle risorse umane, affinché si cominci a finanziare attività che interessano la strategia della politica regionale: abbattere liste di attesa e conseguentemente ridurre la mobilità passiva». Soddisfatti delle risorse immesse nella rete sanitaria anche le direzione strategiche dell'Irccs "De Bellis" di Castellana Grotte e del policlinico di Bari. «L'incremento del personale - afferma il dg Antonio Sanguedolce - ci permetterà di potenziare i percorsi oncologici, il centro trapianti, le attività chirurgiche e diagnostiche, la telecardiologia, il percorso materno infantile, con nuove unità in arrivo all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, di rafforzare l'area internistica e quella critica, con anestesisti e medici di emergenza». Sui tempi d’immissione restano invece alcune incognite. «Attendiamo di ricevere indicazioni dalla Regione per i grandi concorsi che dovranno espletarsi: sarà importante capire quale soggetto e come dovrà farsene carico. Intanto però ci muoveremo per inserire circa 90 unità sulle 380 autorizzate, dando seguito ai concorsi già banditi. L’opportunità per la sanità e per i giovani è importante e il policlinico farà la sua parte con piena soddisfazione».