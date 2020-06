Sanità, in cinque anni al Nord un miliardo di fondi in più. E continuano i viaggi della speranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 2012 al 2017, nella ripartizione del fondo sanitario nazionale, sei regioni del Nord hanno visto aumentare la loro quota, mediamente, del 2,36%; mentre per altrettante regioni del Sud, la loro fetta è lievitata solo dell'1,75%, oltre mezzo punto percentuale in meno. Potrebbe apparire poca roba, ma tradotto in euro, significa che, dal 2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana hanno ricevuto dallo Stato un miliardo in più (per la precisione 944 milioni) rispetto ad Abruzzo, Puglia , Molise, Basilicata, Campania e Calabria.Infatti, mentre al Nord sono stati trasferiti 1,629 miliardi in più nel 2017 rispetto al 2012, al Sud sono arrivati soltanto 685 milioni in più. Questo squilibrio ha permesso alle Regioni del Nord, non in Piano, di investire e assumere: le Regioni settentrionali, nel 2018, hanno speso 14 miliardi e 190 milioni per gli stipendi del personale sanitario a tempo indeterminato, nel 2019 c'è stato un incremento sino a 14 miliardi e 475 milioni. Le Regioni del Sud per i contratti dei loro medici, infermieri, operatori sanitari a tempo indeterminato hanno potuto spendere meno della metà, 6 miliardi e 726 milioni nel 2018, diventati 6 miliardi e 805 milioni nel 2019. Questi dati, certificati dalla Corte dei Conti, sembrano dare ragione al primario del Perrino, Maurizio Portaluri, che nell'intervista al Nuovo Quotidiano pubblicata domenica scorsa ha evidenziato il divario di risorse tra Lombardia e Puglia: «È impensabile colmare il gap, per anni la Lombardia ha ricevuto 500-600 euro pro capite in più».Una differenza di risorse che è causa, o quantomeno concausa, dell'esodo di pazienti dalla Puglia al Nord: ogni anno la Regione guidata da Michele Emiliano sborsa circa 300 milioni per la mobilità passiva, soldi che finiscono, principalmente, nelle casse di Lombardia, Emilia Romagna e poi Lazio e Toscana. Nel 2017 scrivono sempre i magistrati contabili - con qualche lieve variazione rispetto agli anni dal 2012 al 2016, il 42% del totale delle risorse finanziarie per la sanità è stato assorbito dalle Regioni del Nord, il 20% dalle Regioni del Centro, il 23% da quelle del Sud, il 15% dalle Autonomie speciali. Prendendo in considerazione solamente la spesa per investimenti fissi nella sanità, lo scenario non cambia: dal 2010 in poi la spesa per edilizia e arredamenti sanitari sono diminuiti in tutta Italia, passando da 3,4 miliardi a 1,4 miliardi del 2017. Ma, oltre a ridursi, la spesa per investimenti è stata del tutto squilibrata territorialmente: dei 47 miliardi totali degli ultimi 18 anni (2000-2017), oltre 27,4 sono stati spesi nelle regioni del Nord, 11,5 in quelle del Centro e 10,5 nel Mezzogiorno. In termini pro-capite, significa che mentre la Valle d'Aosta ha potuto investire per i suoi ospedali 89,9 euro, l'Emilia Romagna 84,4 euro, la Toscana 77 euro, il Veneto 61,3 euro, il Friuli Venezia Giulia 49,9 euro, Piemonte 44,1, Liguria 43,9 euro e Lombardia 40,8 euro; la Puglia 26,2 euro, la Calabria ha dovuto accontentarsi di appena 15,9 euro pro-capite, la Campania 22,6 euro, il Molise 24,2 euro, il Lazio 22,3 euro, l'Abruzzo 33 euro.Non solo le Regioni del Nord hanno ricevuto maggiori trasferimenti, ma hanno anche generato più passivi nei loro bilanci sanitari: tra il 2018 e il 2019, in Italia si è registrato un peggioramento del disavanzo nei conti del settore sanitario del 10 per cento, dai 990 milioni del 2018 si è passati a poco meno di 1,1 miliardi nell'esercizio appena concluso. Un peggioramento certifica sempre la Corte dei Conti nel Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica da ricondurre in prevalenza alle regioni non in Piano e a statuto ordinario, che vedono ampliarsi il disavanzo dai 69,1 milioni del 2018 ai 165,5 del 2019. I giudici contabili stanno parlando delle Regioni del Nord, lo chiariscono in un passaggio successivo: «Un risultato si legge nella relazione - dovuto soprattutto al Piemonte, che quest'anno sembra chiudere l'esercizio con uno squilibrio di circa 79 milioni». Le regioni in Piano, cioè sostanzialmente quasi tutti quelle del Mezzogiorno, compresa la Puglia, nel 2019 continuano a registrare un riassorbimento degli squilibri. La Puglia, ad esempio, ha ridotto il disavanzo da 45 a 39 milioni. Nonostante questo divario, le Regioni del Sud nel 2018 hanno migliorato la qualità dell'assistenza sanitaria, stando alla classifica dei Lea che vede la Puglia promossa anche con i nuovi e più severi criteri di verifica.