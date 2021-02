Gli Oss per l'emergenza: no alla proroga. Solidarietà (con selfie) di infermieri, medici e pazienti: «Noi come voi, insieme in prima linea»

«Non siete soli». In poche ore raccolte migliaia di firme, per esprimere vicinanza e solidarietà agli Oss brindisini. In campo i colleghi della Asl ed i pazienti. Lo scorso 31 gennaio sono scaduti i contratti dei 141 Operatori Socio Sanitari impiegati negli ospedali della provincia di Brindisi e nonostante le proteste, gli appelli dei sindacati e della politica nulla è stato fatto per risolvere questa drammatica vertenza. Ora a tempo scaduto parte così una “petizione smart” con migliaia di firme di lavoratori e utenza delle Asl con la quale si chiede al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di esprimere una posizione in favore delle proroghe degli operatori Socio-Sanitari, da oggi in scadenza contrattuale.

«Certi di un positivo riscontro, lavoratori e pazienti con grande dolore - scrivono - si chiede di non mandare via questi lavoratori insostituibili, soprattutto in questo periodo pandemico e dopo aver rischiato la propria vita e quella dei loro cari». I pazienti e i colleghi delle Asl esprimono solidarietà nei confronti degli Oss che, assunti con regolare avviso pubblico presso l’Asl Brindisi e Bat si sono visti sostituire con Oss assunti per soli quattro mesi, dopo aver garantito la continuità socio sanitaria assistenziale in entrambe le fasi pandemiche, acquisendo, per l’effetto, una esperienza sul campo determinante ed insostituibile per l’assistenza ai malati. Questi operatori sono prossimi al requisito dei 36 mesi e fanno tutti parte di graduatorie storiche antecedenti la procedura concorsuale di Foggia. «Pertanto, a sostegno degli Oss si chiede l’ottemperanza delle indicazioni del Dipartimento Regionale Politiche per la Salute della Regione Puglia - scrivono nella petizione - come avvenuto per l’Asl di Lecce e proroga dei contratti, almeno sino al superamento della stessa emergenza pandemica o al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla Legge Madi».

E mentre da un lato scatta la solidarietà dei colleghi dei pazienti dei 141 Oss oramai senza un posto di lavoro, dall’altro la Fp Cgil scrive al prefetto di Brindisi nell’estremo tentativo di trovare una via d’uscita soprattutto dopo le parole del direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, che ha escluso la possibilità del rinnovo dei contratti perché non vi sarebbero le condizioni economiche e giuridiche per farlo. «Premesso - scrivono - che le linee guida regionali disciplinanti la vertenza di cui trattasi indicano chiaramente ai Direttori Generali la possibilità di prorogare il personale precario, e tenuto conto che le Asl di Lecce e Taranto hanno recepito tale opportuno provvedimento regionale prorogando i contratti di lavoro in essere dei precari Oss, a Brindisi siamo costretti a prendere atto del licenziamento dei 141 Oss. Scelta che va ad acuire in modo drammatico l’insufficiente dotazione organica, tanto da mettere a rischio i livelli essenziali di assistenza, cosi come comunicato dai preposti responsabili delle Unità operative e dei servizi dell’Asl Br».

Il sindacato ricorda come la conferenza dei sindaci abbia già comunicato formalmente al Presidente della Regione Puglia, in quanto responsabili della salute pubblica, la loro preoccupazione poiché l’avversato provvedimento aziendale non garantirebbe i Lea in un momento particolarmente delicato a causa di una emergenza sanitaria. «Il rischio è di portare la collasso l’intero sistema sanitario pubblico», rimarca la Cgil. «È evidente che il reclutamento di altri precari ha implicazioni sia di natura organizzativa che sociali i cui effetti hanno una pluralità di conseguenze negative sull’intero sistema sanitario anche in termini di servizi da erogare all’utenza. Alla luce di questo la Fp Cgil chiede espressamente al prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, intervenire affinché “venga garantito il diritto costituzionale alle cure migliori possibili, e di voler urgentemente intervenire per far ripristinare il corretto esercizio dell’attività amministrativa in ossequio alle linee guida impartite dal Dipartimento della Salute regionale, affinché non si continui a sconfinare in una sorta di esercizio di autonomia individuale avulsa dall’alveo delle regole acclarate da tutti gli attori sociali e istituzionali che compongono i tavoli di concertazione della Regione Puglia».



