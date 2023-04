Sanità, buco nei conti da 148 milioni: sì della Giunta alla copertura

La Giunta regionale del presidente Michele Emiliano ha approvato questa mattina la copertura del buco di bilancio nella sanità, dando via libera al conto economico consolidato al IV° trimestre del 2022. Il disavanzo accertato, al termine di diverse settimane di ricognizione delle spese e dei risparmi utilizzabili, è di 148.822.610,00 milioni di euro, derivante - si specifica nel provvedimento firmato dall'assessore regionale Rocco Palese - «dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19».

Il debito e le coperture

La perdita netta consolidata del sistema sanitario pugliese si è attestata dunque a 396 milioni di euro, 50 in meno rispetto solo a qualche giorno fa. Il deficit sanitario da 450 milioni – questa la cifra quantificata inizialmente – ha innescato la miccia del dibattito politico di queste settimane. Nonostante l’accresciuta quota di Fondo sanitario nazionale spettante alla Puglia, infatti, le Asl e la Regione hanno dovuto sopportare costi aggiuntivi pari a 710 milioni: 110 milioni di costi energetici, 50 milioni di spese Covid non coperte da finanziamenti specifici, 105 milioni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e 100 milioni per la stabilizzazione del personale impegnato nell’emergenza della pandemia. A questi si sono poi aggiunti gli 85 milioni di incremento della spesa farmaceutica in una regione che già in passato aveva sforato di molto il tetto massimo stabilito per legge, i 65 milioni di incremento per la spesa socio sanitaria e territoriale e i 75 milioni di investimenti non coperti da finanziamenti in conto capitale.

Una volta emerso il “buco” è stata prima ventilata la possibilità di ritoccare al rialzo l’Irpef. Poi, è arrivata la decisione del Governo di sbloccare anche quest’anno la possibilità di utilizzare – a copertura – gli avanzi vincolati del bilancio autonomo, ovvero tutti i denari rimasti inutilizzati e non impegnati nei vari capitoli di spesa del rendiconto regionale e generalmente destinati a investimenti. Nel frattempo, la “voragine” iniziale è stata ridimensionata di 50 milioni, scendendo da 450 a 396 al netto dei 246 di aumento del Fondo sanitario nazionale.

I 50 milioni che riducono il buco di bilancio provengono da varie partite. Circa venti milioni arrivano dal payback: sono risorse – pari al 50% delle spese in eccesso effettuate - che la Regione attende le vengano restituite dalle aziende del comparto sanità per la realizzazione o fornitura di dispositivi medici, come previsto dal decreto Bollette. Altri venti milioni arrivano da una più attenta verifica di debiti e crediti nelle diverse Asl regionali, dunque da un’operazione di pulizia dei conti che ha consentito di fare ordine. Poco meno di 14 milioni sono frutto di transazioni erariali e dell’adesione alla rottamazione delle cartelle esattorali portata a termine dalla Asl Foggia. Insomma un frenetico lavoro di recupero di denari che sono serviti ad abbattere il deficit iniziale di 50 milioni, riducendo a poco meno di 150 - al netto della quota spettante alla Puglia del Fondo sanitario nazionale - il deficit da coprire.

Gli effetti dei tagli

A pagare gli effetti di questa necessaria operazione contabile saranno un po’ tutti i Dipartimenti, costretti a fare i conti con le economie indispensabili a risanare il bilancio della sanità. Oltre all’utilizzo degli avanzi, infatti, sono stati previsti anche dei tagli alle assegnazioni di ciascun assessorato e una “dieta” per gli impegni inseriti nelle agende dei vari Dipartimenti. Più colpiti di altri, i settori della Cultura e del Turismo che non beneficiano di Fondi europei e, fin qui, finanziati grazie alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, “congelato” dal Governo e al centro di un durissimo braccio di ferro fra la Giunta regionale e il suo presidente, Michele Emiliano, e l’esecutivo con il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Si vedrà come andrà a finire questa partita a scacchi.