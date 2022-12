Luoghi del Cuore, la chiesetta dei Samari è prima sul web. A febbraio si conosceranno i vincitori

Alla fine Gallipoli e la sua chiesetta dei Samari ce l'hanno fatta: con 20.640 voti al momento sono primi nella classifica dei Luoghi del Cuore del Fai, Fondo Ambiente Italiano. Una calssifica parziale, perché chiusa la votazione online, ora si passa alla conta dei voti cartacei, arrivati per posta, e a febbraio si conoscerà il vincitore.

Negli ultimi giorni è andato in scena un testa a testa con il secondo classificato, il Museo dei Misteri di Campobasso, che ne ha totalizzati appena 80 in meno: 20.560. Merito, questa vittoria parziale, anche della mobilitazione del territorio e della delegazione Fai del Salento Ionico, che ha lanciato diversi appelli al voto convincendo i salentini - ma non solo loro - a cliccare in favore del monumento.

Gli appelli al voto

In campo erano scesi anche alcuni amici del Salento: dalla cantante Paola Turci, che a Porto Cesareo viene spesso per le vacanze, tanto da averci girato anche un videoclip, fino alla presentatrice Andrea Delogu, che a Tuglie ha la nonna e ci passa le vacanze sin da quando era bambina. Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, aveva invitato i tifosi del Lecce a "fare squadra" per una buona causa e la travel blogger Manuela Vitulli aveva fatto altrettanto con i suoi numerosi followers.

La magia è fatta, ma solo per metà: il risultato infatti è parziale. L’undicesima edizione del Censimento si è conclusa il 15 dicembre, ma ora si passa alla conta dei voti che sono arrivati per posta: durante tutta la durata della campagna, infatti, le adesioni sono state raccolte anche fisicamente nel corso di vari eventi.

I vincitori a febbraio

Per Gallipoli hanno firmato, tra gli altri, Giuliano Sangiorgi, Rita Dalla Chiesa, Iva Zanicchi, Antonio Caprarica e tanti altri. Conclusa la conta dei voti cartacei, a febbraio verranno annunciati i vincitori.

I premi

In palio ci sono dei soldi che serviranno per restaurare i monumenti scelti dal pubblico: 50mila euro andranno al primo classificato, 40mila euro al secondo e 30mila al terzo, che è l’antica fonderia di campane Achille Mazzola a Vercelli. Facendo i dovuti scongiuri, la chiesetta di Gallipoli dovrebbe rimanere sul podio, e quindi ottenere comunque una sommetta utile alla riqualificazione, ma l’ambizione è arrivare primi. Sulla chiesetta dei Samari il Comune di Gallipoli ha già impegnato 30mila euro del proprio bilancio, ma in ballo c’è un progetto di ristrutturazione completa da 400mila euro. «La renderemo fruibile, un museo a cielo aperto», assicura il sindaco Stefano Minerva. E il contributo del Fai potrebbe essere la ciliegina sulla torta.