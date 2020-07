Tour pugliese per Matteo Salvini: accolto da selfie, applausi e fischi

Ultimo aggiornamento: 13:04

Dopo la sua visita di ieri nel Salento dove è stato accolto dai consueti applausi se fischi, selfie e contestazioni, poi la puntata a Martina Franca, dove ha invece ha inaugurato la nuova sede della Lega, Salvini haproseguito il suo tour nel Brindisino. È stato accolto da applausi e fischi l'arrivo del leader della Lega questa mattina a Ceglie Messapica. In una piazza Plebiscito gremita come per un evento estivo, sono saltate tutte le norme anticovid, con assembramenti e poche mascherine. Salvini ha sfoderato la sfilza di cavalli di battaglia da campagna elettorale regionale e nazionale: famiglia tradizionale, lavoro, immigrazione, Xylella, Sanità. Non sono mancate le sue provocazioni ai manifestanti. Dopo gli auguri al candidato sindaco, Francesco Locorotondo, si è concesso alle tradizionali foto di rito con il pubblico.