C’è una nuova spigolatura pugliese del congresso Pd, ed è il manifesto dei “laburisti”, che si ritroveranno il 7 dicembre a Roma: lo firma anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini (che pure era collegato da remoto all’incontro promosso da Dario Nardella), insieme al collega di Bergamo – Giorgio Gori – condividendone soprattutto i temi legati al green e alla transizione ecologica, suoi cavalli di battaglia. La prima sigla in calce è di Marco Bentivogli: «Un’occasione che verrebbe sprecata se il congresso non si aprisse con una reale disponibilità al superamento del patto di sindacato interno al gruppo dirigente, malcelato dietro il finto conflitto tra correnti prive di fondamento ideale», si legge. Citano lavoro e crescita, lo stop alle liste bloccate, un “patto di rinnovamento” e la riforma elettorale. Il profilo, insomma. Lo stesso che ha provato a tracciare l’assemblea della federazione leccese, nello scorso fine settimana: «Un partito identitario e in grado di guardare alle esigenze dei cittadini con parole chiave come lavoro, sud, donne e giovane», riassume il segretario Maurizio Deta, ribadendo la necessità di «avvicinare la nostra gente ai processi decisionali».

IL PATTO