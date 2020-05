Sono 11mila i salentini in attesa di un esame o di una visita: ecco i numeri di tutti gli ospedali

Superlavoro in vista per gli specialisti e i medici ospedalieri. Ci sono 11.200 i salentini che bussano alla porta della Asl di Lecce: 3.085 per ricoveri in ospedale, 8.115 per prestazioni sanitarie ambulatoriali. Una massa imponente che deve convivere con i diktat determinati dal nuovo coronavirus. Intanto negli ospedali non potranno esserci stanze di degenza con più di due posti letto, gli specialisti ospedalieri non potranno effettuare visite ambulatoriali durante l'orario di servizio in corsia per evitare che eventuali emergenze in reparto comportino un rallentamento delle visite e, di conseguenza, l'accavallarsi degli appuntamenti.



Sulle nuove regole stanno combattendo i direttori degli ospedali e quelli dei distretti socio-sanitari che devono dare risposta a migliaia di pazienti. Per tutte le richieste rimaste bloccate, anche se il numero di 11.200 riguarda le prenotazioni dal 9 marzo e sino al 31 maggio. Il distretto di Gallipoli è a maggior tasso di prenotazioni da evadere. Nel Poliambulatorio di Gallipoli ce ne sono 2.363, nella sede di Taviano 212, a Racale 163, a Sannicola 1.589, tutte relative a visite o esami diagnostici. A Gallipoli per l'ecografia aspettano in 419, per una visita cardiologica 438, oculistica 365, dermatologica 301, endocrinologica 162, pneumologia 134, fisiatrica 120, ginecologica 95, reumatologica 71, Medicina dello sport 45, neurologica 42, terapia del dolore 4. Per Angiologia aspettano in 126. A Taviano al primo posto la Gastroenterologia con 94 pazienti in attesa, Odontoiatria 74, Cardiologia 42. A Racale Cardiologia 102, Neurologia 61. A Sannicola per Mineralometria ossea computerizzata 788 in attesa, Ginecologia 340, ecografia pediatrica 188, Cardiologia 110, Dermatologia 109, Reumatologia 54. Corposa l'attesa anche all'ospedale di Copertino che eroga prestazioni specialistiche per il distretto socio-sanitario di Nardò e ora ce ne sono 1.895 in predicato. A decrescere: nell'ospedale di Copertino 881 sono riferiti a esami radiologici, 389 a visite neurologiche, 299 a quelle cardiologiche, 261 a Oculistica, 225 a visite chirurgiche, 99 per Ortopedia, 21 per Geriatria, 19 per la terapia del dolore. A Casarano sono 1.230 suddivisi in: 274 visite neurologiche, 233 per l'oculistica, 148 per la Pneumologia, 145 Dermatologia, 139 per Reumatologia, 120 per il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze, 91 per Ginecologia, 7 per Chirurgia. Galatina deve evadere 663 prestazioni di cui 154 per l'oculistica, 132 per Cardiologia, 105 Dermatologia, 58 Endocrinologia, 57 Neurologia, 46 Medicina dello Sport, 40 Diabetologia, 27 Otorinolaringoiatria, 26 Pneumologia, 8 cadauno per Chirurgia vascolare e generale, 2 per Ortopedia.



Tutte le visite dovranno essere eseguite entro 30 giorni, ma intanto questa pandemia porta con sé la buona notizia dell'ampliamento dell'orario di funzionamento degli ambulatori che passeranno all'orario pieno di h12, cioè 8-20. Questa forbice più larga, nel funzionamento delle macchine diagnostiche e degli ambulatori specialistici, ha l'obiettivo di eliminare l'annoso problema delle liste d'attesa. Nel Piano della Asl, redatto dal direttore generale Rodolfo Rollo è spiegato: «Negli anni passati la Asl di Lecce ha avviato una sperimentazione finalizzata a garantire le prestazioni specialistiche secondo criteri di priorità clinica, utilizzando a questo fine il manuale Rao ed ha attivato un percorso di tutela per quanti non riuscivano ad ottenere la prestazione nei tempi previsti. Ha definito inoltre dei percorsi specifici per le prime visite, le visite di controllo successive alla prima e le attività programmate per pazienti con patologia cronica. L'esperienza maturata conferma la necessità di procedere attraverso un programma articolato caratterizzato da più interventi e sinergici, capaci di coinvolgere l'intera rete di servizi ambulatoriali e ospedalieri, siano essi a gestione diretta o accreditati». Provare per credere, dunque. © RIPRODUZIONE RISERVATA