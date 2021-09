Salento, dopo la xylella, il punteruolo nero: «Attacca gli alberi di fico e crea danni»

«Dopo il Punteruolo rosso che ha decimato alcune specie di palme in Puglia potrebbe essere arrivato quello nero che attacca i nostri alberi di fico». Legambiente Puglia interviene in merito alle segnalazioni recenti della potenziale presenza anche in regione. E in particolare nella zona di Guagnano nel Salento, dell'insetto Aclees taiwanensis (punteruolo nero).

Il punteruolo del fico, è una specie originaria di Taiwan, accidentalmente...

