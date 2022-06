Il Sud tagliato fuori dalla linea alta velocità. La rete Av-Ac non raggiungerà Lecce, che invece si affiderà a un sistema diverso per velocizzare il collegamento con Bari. Ma l’alta velocità in senso stretto, quella che consente ai convogli di viaggiare fino a 300 chilometri orari non toccherà il Salento.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati