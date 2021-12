Saldi, conto alla rovescia per lo shopping low cost: dal 5 gennaio in Puglia corsa all'affare

Scartati i regali, in Puglia è già tempo di saldi. Le attività commerciali sono impegnate in queste ore nell'allestimento di stand e vetrine per il taglio del nastro dei saldi invernali, fissato per mercoledì 5 gennaio. Un appuntamento atteso dagli amanti dello shopping e dai fanatici del risparmio pronti ad accaparrarsi gli oggetti del desiderio senza però svuotare troppo il portafoglio.

Confesercenti Brindisi: “Occasione unica per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati