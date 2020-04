Caso Rsa, altri due decessi: Soleto, i morti salgono a 15

Ultimo aggiornamento: 08:18

Due ospiti di residenze sanitarie assistenziali (rsa) sono decedute nelle prime ore della giornata di ieri per le complicazioni causate dal coronavirus. Ottantasette anni entrambe, è stata ospite dalla rsa Euroitalia di Alessano la donna residente a Morciano di Leuca. L'altra, di Galatina, della rsa La Fontanella di Soleto - sempre nel Salento - dove le vittime del contagio sono salite complessivamente a 15 su 93 ospiti presenti fino al 20 marzo.E' la struttura su cui pende l'inchiesta amministrativa del ministero della Sanità e quella penale della Procura di Lecce per le ipotesi di reato di omicidio colposo e di abbandono di persone incapaci. E' di ieri la richiesta di incidente probatorio depositata dall'avvocato Angela Rizzo per conto del comitato dei familiari: è stato chiesto di anticipare l'ascolto degli anziani, alla luce delle condizioni di salute mutevoli e cagionevoli.E' l'inchiesta, quella penale, e che ha visto nei giorni scorsi aggiungersi due nuovi esposti di parenti di anziane una deceduta, la centenaria Maria Luce Tundo, e l'altra ricoverata nell'ospedale Vito Fazzi, per lamentare, fra le altre cose, che sarebbero state scambiate con altre ospiti de La Fontanella. La centenaria per tre volte. Cartelle cliniche comprese, sollevando dubbi sulle terapie applicate a pazienti particolarmente delicati per l'età avanzate e per le patologie pregresse.Ora il problema dell'identità degli ospiti è tornato di attualità con il decesso della 87enne di Galatina. Lo denuncia il figlio Antonio Mangia: «Mia madre è stata riconosciuta dal medico solo perché sulla cartella clinica c'è il suo nome. Chi ci assicura che la persona a cui oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo celebrato il funerale sia mia madre? L'unica certezza è che si trattasse di una donna e non di un uomo. E' una situazione inaccettabile per un figlio o per qualsiasi parente, dare l'addio ad una persona così importante con il dubbio che si tratti di un'altra persona. Comprendo il momento particolare, l'emergenza sanitaria, ma lancio un appello alle istituzioni perché si trovi un rimedio a questa pratica che fa un grande torto ai diritti di noi familiari. Eppure credo ci vorrebbe poco per non farci restare nel dubbio in questi frangenti in cui siamo oberati dal dolore: basterebbe una stanza con un vetro o una lastra di plexigass. Il riconoscimento sarebbe immediato. Chiediamo solo un nostro diritto».Questa donna era ricoverata al Dea, al Dipartimento di emergenza ed accettazione del Fazzi dove era in cura anche l'altra vittima fatta ieri dal coronavirus. Era lì dal 13 aprile, la 87enne di Morciano, dopo il trasferimento del 20 marzo dalla rsa di Alessano al Fazzi di Lecce per altre patologie. Il contagio sarebbe dunque avvenuto in ospedale e questa circostanza sarà appurata ora dalla Asl per chiarire anche se e con chi sia questa donna sia stata in contatto.Intanto alla rsa di Alessano sono stati effettuati precauzionalmente i tamponi al personale che ha assistito questa donna ed agli ospiti che le sono stati vicino: i risultati non sono stati ancora comunicati. La procedura sarà ripetuta dalla Asl come ha intanto fatto nella rsa San Raffaele di Campi Salentina su richiesta dei parenti degli ospiti. Negativi, tutti i 102 ospiti.