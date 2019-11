Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocco Palese e Michele Emiliano insieme? Per il momento soltanto a cena, ma la notizia non può che destare curiosità: A testimoniare l'avvenuto incontro, una fotografia scattata in un noto ristorante leccese, dopo la conferenza di presentazione del progetto del nuovo ospedale di Maglie a cui ha preso parte il presidente della Regione Puglia: a tavola l'ex deputato ed ex consigliere regionale di Forza Italia, il governatore pugliese e il capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, salentino, uomo di fiducia di Emiliano, e che naturalmente rivestirà un ruolo importante anche nella composizione delle liste per le prossime Regionali, almeno per quanto riguarda l'area leccese.Nei mesi scorsi si erano rincorse voci circa un possibile avvicinamento tra Palese ed Emiliano, alimentate anche dalla nomina a subcommissario di Arif dell'ex sindaco di Acquarica del Capo Francesco Ferraro, da sempre uomo vicinissimo a Palese.Successivamente, però, era stato lo stesso ex deputato a sgombrare il campo da ogni equivoco, attraverso dichiarazioni molto critiche nei confronti della gestione Emiliano, sia sul fronte della sanità - tema particolarmente sentito dall'ex parlamentare salentino - sia per le decisioni prese dall'Amministrazione regionale proprio sul fronte xylella.Venerdì sera, però, una foto a cena dei due assieme alla presenza di Stefanazzi, ripropone lo stesso dubbio: una cena tra amici o prove tecniche di avvicinamento?F.Soz.© RIPRODUZIONE RISERVATA