Da lunedì il ritorno al Sud: treni e aerei per la Puglia fanno già tutto esaurito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fase 2, l'Italia prova a ripartire. Ma dal 4 maggio - e almeno sino alla metà della prossima settimana - chi vorrà rientrare in Puglia dal Nord dovrà farlo in auto. Sino al prossimo mercoledì, infatti, già tutto esaurito a bordo del Frecciargento Roma-Lecce, l'unico treno che dall'inizio dell'emergenza garantisce i collegamenti tra la Puglia e l'Italia centrale.Ma è corsa ad accaparrarsi le prenotazioni anche sul volo Alitalia che collega Roma a Bari. E anche in questo caso, già al completo gli aerei previsti ad inizio settimana: per acquistare i primi biglietti disponibili si dovrà attendere il 7 maggio. Nei fatti, dunque, la Puglia si prepara a un nuovo controesodo, dopo quello dell'inizio di marzo. E del resto, nelle scorse ore, è stato lo stesso ministro dei trasporti Paola De Micheli a ipotizzare un primo significativo volume di spostamenti relativi alla fase immediatamente successiva alla ripresa delle attività. «Prevediamo che saranno circa 3 milioni le persone in movimento sull'intero territorio nazionale - ha spiegato il ministro - Molte delle quali utilizzeranno i mezzi pubblici».Per prima cosa, dunque, secondo la titolare del Mit sarà necessario il massimo rispetto delle misure necessarie a garantire il contenimento del contagio. A distanza di un mese e mezzo, infatti, è ancora vivo il ricordo dell'esodo di massa di migliaia di lavoratori e studenti fuori sede che nella notte tra il 7 e l'8 marzo presero d'assalto treni e bus fare rientro a casa dal Nord prima che l'Italia chiudesse battenti. Ecco perché ora i riflettori del Governo sono puntati tutti sul 4 maggio. E anche le regioni del Sud si attendono un nuovo controesodo. Un rientro più controllato e scaglionato, stando almeno alle disposizioni dell'ultimo Dpcm che consente la mobilità tra Regioni sono per comprovate esigenze di lavoro e di salute o per rientrare nel proprio domicilio. Ma tant'è. Lavoratori e studenti pugliesi nelle scorse ore sono già corsi ad accaparrarsi le prenotazioni disponibili a bordo dell'unico treno e del solo aereo che collegano la Puglia a Roma.E nella mattinata di ieri, con cinque giorni di anticipo rispetto all'avvio della Fase 2, sul sito di Trenitalia i primi biglietti disponibili sul Frecciargento Roma-Lecce delle 15.18 risultavano acquistabili a partire dal 6 maggio. E al prezzo di 62.90 euro. Già sold out, invece, le tratte di inizio settimana. Un tutto esaurito determinato dall'aumento della richiesta di mobilità da parte degli utenti, senza dubbio. Ma anche e soprattutto alla riduzione dei posti a sedere. Secondo i nuovi protocolli previsti dal Mit la gestione della mobilità in Fase2, infatti, gli utenti a bordo dei treni di lunga percorrenza possono occupare i posti a sedere con il sistema a scacchiera, rispettando la distanza sociale di almeno un metro.Stesso protocollo di sicurezza previsto anche in aereo. E già tutto esaurito sino al 7 maggio l'unico volo Alitalia disponibile che collega l'aeroporto di Fiumicino al Karol Wojtyla di Bari. Tratta che nella serata di ieri era acquistabile al costo di 160 euro. Nessuna ipotesi di decollo, almeno sino alla metà di maggio, per gli aerei di due tra le compagnie low cost più note d'Europa. Se Easyjet aveva decretato lo stop ai voli già dall'inizio di marzo, Al momento il 90% dei voli sono stati cancellati e ad oggi la data di programmazione dei nuovi operativi è fissata al 15 maggio. Sul sito ufficiale della compagnia di bandiera irlandese, infatti, i primi collegamenti acquistabili per la Puglia - i voli Venezia Treviso-Brindisi, Milano-Brindisi e Milano-Bari - sono già disponibili a partire dalla metà del mese e acquistabili al prezzo di partenza 43.99 euro. Pronta a riaccendere i motori, già nella notte tra il 3 e il 4 maggio, invece, la MarinoBus. La società di trasporto passeggeri su gomma fa sapere che saranno riattivati i collegamenti con tutta l'Italia. I biglietti sono già acquistabili attraverso il sito web, l'app, il call center e gli sportelli territoriali attivi. Nessuna ipotesi di ripartenza, invece, prima del 18 maggio per i mezzi della compagnia Flixbus. E ticket di viaggio acquistabili al prezzo di 19.90 euro per la tratta Milano-Bari-Brindisi. Obbligo di mascherina e guanti protettivi, infine, per chiunque decida di mettersi in viaggio. E a bordo di qualsiasi mezzo.