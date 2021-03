Ritorno in classe dal 7 aprile. Il governo insiste, è polemica

Il ritorno a scuola in presenza come priorità del momento, con gli studenti fino alla prima media che potrebbero far ritorno in aula subito dopo Pasqua, anche se in zona rossa. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi, facendo intendere come proprio il ritorno in presenza sia una delle priorità dell'esecutivo. Una priorità che il premier vuole sia anche delle Regioni e che - dice - va gestita con prudenza. «La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni», rimarca. «Ma la scuola deve rimanere aperta», è il messaggio recapitato ai governatori.

Tutto questo, proprio nel giorno in cui in Puglia alcuni comitati e associazioni di famiglie pugliesi e di genitori di bambini diversamente abili o con bisogni educativi speciali hanno protestato a Bari sul lungomare Nazario Sauro, davanti al palazzo della Regione, contro la didattica a distanza. Sui marciapiedi sono state disposte numerose paia di scarpe di bambini, a voler simboleggiare la voglia dei piccoli di riprendersi i propri spazi. Secondo comitati e associazioni, che hanno tenuto un'iniziativa analoga anche a Lecce, gli studi scientifici «bocciano la strategia della Regione Puglia» con la sospensione della didattica in presenza già da ottobre, con la prima di oltre dieci ordinanze del presidente Michele Emiliano. «Le scuole in Puglia sono state chiuse troppo a lungo», affermano gli organizzatori attribuendo alla regione «un triste primato, dopo la Campania, con soli 48 giorni di scuola contro i 112 di città lombarde». Comitati e associazioni pugliesi si rivolgono anche al governo nazionale per chiedere la riapertura di tutte le scuole dal 7 aprile, alla luce dei nuovi studi di esperti secondo i quali «la chiusura delle scuole non influisce significativamente sugli indici di trasmissione».

«Riteniamo insufficiente - spiegano - la riapertura delle sole scuole primarie per l'unico fine di garantire la ripresa delle attività economiche. Crediamo, infatti, che la scuola non sia un mero strumento di conciliazione ma sia innanzitutto un'istituzione: il luogo dove si coltiva il futuro del Paese». Al governo nazionale, oltre alla riapertura del 7 aprile per tutte le scuole, si chiede di eliminare «ogni discrezionalità delle Regioni in ordine alle chiusure» e di «utilizzare le risorse del Recovery Fund per potenziare le risorse umane, cancellare le classi pollaio, rinnovare e migliorare l'edilizia scolastica e recuperare i danni derivati dalla DaD».

IL GARANTE DEI MINORI: SI LAVORI AL RIAVVIO

Sulla riapertura è intervenuto anche il Garante dei minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio. «È necessario fin da subito - ha detto - lavorare per il riavvio dell'attività scolastica in presenza, dopo le festività pasquali prevedendo: la sanificazione degli spazi, screening e tamponi per tutti gli studenti e il personale scolastico, la riorganizzazione e l'implementazione dei trasporti pubblici e un efficientamento degli spazi scolastici, favorendo un sistema di turnazioni e incrementando il lavoro in piccoli gruppi».

«L'attuale quadro di emergenza pandemica è drammatico - ha evidenziato Abbaticchio - è necessario però ribadire che altrettanto drammatica è la situazione di solitudine e pregiudizio in cui versano i minorenni, ormai da più di un anno in Dad, con particolare preoccupazione per quelle famiglie che vivono situazioni di complessità e fragilità. Un un dato allarmante quello dell'incremento del tasso di dispersione scolastica». Quindi, secondo il garante, «è compito delle Istituzioni agire un'azione di bilanciamento tra il diritto alla sicurezza e quello all'istruzione e alla socialità». Secondo Abbaticchio, «è necessario superare questo momento andando oltre le consuete logiche di promozione di offerta educativa, didattica e formativa costruendo una rete tra le istituzioni per la didattica outdoor, in grado di connettere le scuole con i territori».

Per questo lancia la proposta di sottoscrivere «protocolli di intesa e patti educativi di comunità tra gli Istituti scolastici, gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore per costruire un modo diverso di sperimentare le politiche educative, coprogettando dal basso e con i genitori, un modo altresì per accrescere il legame con il nostro territorio e valorizzarlo, per promuovere l'abitudine a corretti stili di vita e favorire il protagonismo giovanile in sicurezza».