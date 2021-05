Torna l'appuntamento con la prova costume: tre consigli per superarla

Il peggio sembra passato. I contagi scendono, i vaccinati si moltiplicano, e speriamo di essere davvero sulla strada buona per mettere un punto definitivo all’emergenza Covid. Siamo ripartiti, insomma, ma non troppo: siamo ancora tutti un po’ provati da quello che è accaduto nell’ultimo anno e mezzo per far finta che l’ultimo anno e mezzo non sia mai esistito. Abbiamo brindato alla zona gialla, pochi giorni fa, ma questo non ha cancellato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati