Guasto sulla tratta ferroviaria Pescara-Bari, in Puglia treni in forte ritardo

Ritardi e disagi si stanno registrando questa sera sulla linea ferroviaria Pescara-Bari. Il traffico risulta sospeso tra Trani e Bisceglie dalle ore 19:20 per un guasto alla linea elettrica, così come fa sapere Trenitalia. In corso l'intervento dei tecnici.

Questo l'elenco dei treni attualmente bloccati:

il treno FR 8809 Milano Centrale (11:50) - Lecce (20:50) è fermo dalle ore 19:20 a Bisceglie;

il treno FR 8811 Milano Centrale (12:50) - Lecce (21:50) è fermo dalle ore 20:09 a Barletta;

il treno FR 8813 Milano Centrale (13:50) - Lecce (22:56) è fermo dalle ore 20:32 a Foggia;

il treno FA 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) è fermo dalle ore 20:51 a Foggia;

il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49) è fermo dalle ore 19:52 a Foggia;