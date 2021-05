La Corte Costituzionale boccia il ripiano dei debiti trentennale: rischio dissesto per 41 Comuni in Puglia

Più di 800 Comuni in Italia, di cui 627 nel Mezzogiorno e 41 in Puglia, rischiano il fallimento. Due sentenze della Corte costituzionale, la numero 4 del 2020 e la numero 80 di quest’anno, hanno dichiarato illegittima una norma inserita in un decreto legge approvato nel 2019 - finalizzata a evitare il dissesto dei Municipi - bocciando il ripiano trentennale dei debiti.

Enti che, nella grande difficoltà sopravvenuta anche dallo tsunami...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati