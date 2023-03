Rinnovabili, la Puglia è tra le regioni peggiori nel completamento degli iter. I numeri

Italia in forte ritardo nella realizzazione di nuovi impianti da rinnovabili: sono 1364 quelli in lista d'attesa e ancora in fase di valutazione, il 76% distribuito tra Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Sono i numeri del nuovo report di Legambiente 'Scacco matto alle rinnovabili 2023' presentato questa mattina alla Fiera K.Ey di Rimini insieme ad un pacchetto di proposte e ad un'analisi su 4 legge nazionali e 13 leggi regionali che frenano la corsa delle fonti pulite.

Il focus regionale

La Puglia, prima in Italia per progetti rinnovabili in fase di Valutazione di Impatto Ambientale a livello nazionale, è tra le peggiori in termini di performance nel completamento degli iter. Per quanto riguarda il numero di progetti di impianti rinnovabili in attesa di valutazione in sede statale la Puglia è prima con 462 procedure.

A questi, si aggiunge una nutrita lista di progetti bloccati durante l’iter regionale su cui si è dovuto esprimere il Consiglio dei Ministri al fine di sbloccarli. Per la Puglia, parliamo di 15 progetti di eolico on-shore per un totale di oltre 630 MW di potenza installabile.