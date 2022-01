Rinforzi anche a Brindisi e Taranto Policlinico, +40% di ricoveri in 7 giorni

Se Atene piange, Sparta non ride. Allo stesso modo, se il Salento e la Bat piangono, il resto della Puglia non ride di certo, ma certamente regge meglio l'onda d'urto di Omicron sugli ospedali. Non a caso nessuna struttura sanitaria delle altre quattro province ha disposto lo stop ai ricoveri, come è invece avvenuto a Lecce e nella Bat.

Il quadro generale vede la Puglia ormai a un passo dalla zona gialla e su tutta la regione cresce...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati