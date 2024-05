L’estate 2024 potrebbe essere ricordata per il netto rincaro dei prezzi delle ciliegie ferrovia e di tutta la frutta che caratterizza la stagione. Il frutto simbolo delle campagne baresi ha raggiunto cifre record, superando addirittura i 10 euro al chilogrammo nella vendita al dettaglio; in alcuni casi, per certi tipi di pezzatura, si arriva anche ai 12 euro al chilo. Una situazione che sta causando grande preoccupazione tra i fruttivendoli e i consumatori, e che potrebbe preannunciare ulteriori aumenti per altri frutti estivi come angurie, pesche e meloni.

Le motivazioni

Alla base di questo rincaro ci sono diversi fattori. In primo luogo, le condizioni climatiche avverse che hanno caratterizzato la primavera. Le gelate tardive e le forti piogge hanno danneggiato le colture, riducendo drasticamente la quantità di ciliegie disponibili. La minore offerta ha inevitabilmente fatto lievitare i prezzi. In secondo luogo, i costi di produzione sono aumentati. L'inflazione e l'aumento dei costi energetici hanno avuto un impatto significativo su tutto il settore agricolo. Il prezzo dei carburanti, necessario per il trasporto delle merci, ha influenzato il costo finale dei prodotti sui banchi dei mercati. Inoltre, l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dei pesticidi ha ulteriormente aggravato la situazione. Le ciliegie ferrovia, apprezzate per la loro dolcezza, sono particolarmente sensibili alle variazioni climatiche. Durante la fase di fioritura le gelate possono compromettere la formazione dei frutti, mentre le piogge intense possono causare spaccature nelle ciliegie mature, rendendole inadatte alla vendita. Quest'anno molte aree di produzione hanno subìto entrambi questi fenomeni, con una drastica riduzione del raccolto. La Puglia, una delle principali regioni produttrici di ciliegie ferrovia, ha visto un calo del 40% rispetto alla media degli anni precedenti. Anche le coltivazioni nelle regioni limitrofe, come la Basilicata e la Calabria, hanno subìto perdite significative. Tutti fattori, questi, che hanno contribuito a creare una situazione di scarsità di offerta sul mercato. «È un problema serio, a Conversano ci sono molti compratori e poche ciliegie grosse, e di conseguenza i prezzi sono alti» spiega Giovanni Durante, venditore del mercato di Settelacquare a Lecce. «La speranza è che nel corso della stagione si possa scendere attorno ai cinque euro, ma è un prezzo che può applicare solo chi sceglie di andare a Turi o Conversano; altrimenti, se si aggiungono intermediari, il prezzo è destinato a salire per via dei rincari». Quello del guadagno è uno dei principali problemi per coloro che scelgono di proporre sul proprio bancone questo tipo di prodotto: «Su ogni chilo possiamo mettere un rincaro di circa un euro e cinquanta, non di più», racconta Oronzo Manca, fruttivendolo. «Dobbiamo puntare sulla quantità, ma sempre facendo attenzione perché si tratta di beni deperibili e quindi non possiamo fare grandi scorte. Abbiamo avuto ciliegie tra i 10 e i 12 euro al chilogrammo, la speranza è che nei mercati generali possano scendere di prezzo nel corso delle prossime settimane. Ma se i prezzi delle ciliegie sono così alti, possiamo solo immaginare cosa succederà con angurie, pesche e meloni. I consumatori potrebbero decidere di acquistare meno frutta, con ripercussioni negative su tutto il settore».

Anche i produttori sono in allarme: «Stiamo cercando di fare il possibile per mantenere i prezzi competitivi» sottolinea Giovanni Insalata, agricoltore, «ma con i costi che continuano a salire, è difficile. Temiamo che i consumatori si orientino verso altri prodotti più economici». Il futuro non sembra promettere miglioramenti immediati. Gli esperti del settore prevedono che i prezzi delle ciliegie ferrovia possano aumentare ulteriormente nelle prossime settimane, fino alla conclusione della stagione di raccolta. «La Puglia è la maggior produttrice di ciliegie in Italia, detiene con le sue quasi 32.000 tonnellate – spiega Coldiretti Puglia - il 35% delle produzioni italiane e il 62% delle superfici investite pari a circa 19.000 ettari di terreno ed un fatturato di circa 22 milioni di euro. La produzione di ciliegie risulta concentrata nella provincia di Bari che da sola rappresenta il 96,4% della produzione regionale e il 39% del totale nazionale – aggiunge Coldiretti Puglia – con le sue 47 mila tonnellate la provincia di Bari è la prima provincia italiana per produzione di ciliegie raccogliendo il 34% della produzione nazionale. È necessario ricostruire una vera e propria filiera che sia in grado di valorizzare il prodotto anche attraverso una caratterizzazione territoriale della produzione – insiste Coldiretti Puglia - con la creazione di un Marchio che valorizzi le caratteristiche organolettiche della ciliegia e le capacità di produzione da parte degli operatori del settore, un marchio come la Igp che possa essere riconosciuta dal consumatore, per rendere competitiva una coltura tradizionale e tipica della Puglia».