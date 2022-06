Rincari e speculazione, anche a Bari la protesta del "popolo delle padelle"

Pentole vuote è il titolo provocatorio della manifestazione sul rincaro dei prezzi, dalle materie prime alla benzina, che si è tenuta oggi in piazza prefettura a Bari con tutte le associazioni che difendono i diritti dei consumatori: dopo, un breve tavolo istituzionale con il prefetto alla presenza di Federconsumatori, Adiconsum e Casa del conusumatore.

La manifestazione raccoglieva numerosi associazioni dalla Proloco a Lega consumi con rispettivi presidenti e rappresentanti di provincia da tutta la Puglia. La voce della protesta corale aveva motivazioni plurali ma uguali su un punto per Emilio di Conza, Presidente Adiconsum Puglia: «Le difficoltà ci sono nel caro energia e carburante, ma anche di prima necessita: c’è un'inflazione che viaggia al 6,8%. Nel giro di un anno l’aumento del prezzo della pasta è al 25%». I partecipanti hanno protestato per pressare le autorità addette al controllo nell'operare in modo capillare, perché molti rincari per loro sono oggetto di speculazione.