Rincari delle bollette, stangata per le famiglie in Puglia: fino a mille euro in più in un anno

«Situazioni di grande difficoltà erano a nostra conoscenza già prima di questi rincari, adesso sono ulteriormente peggiorate. In Puglia esiste un problema serio, la cosiddetta povertà energetica. Ci sono diverse famiglie che non riescono a pagare le bollette e a soddisfare a pieno la propria esigenza energetica, per esempio il riscaldamento. Noi abbiamo calcolato aumenti che vanno dagli 800 ai mille euro all’anno per nuclei da 4 componenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA