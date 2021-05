Operazione “All black”: all'alba 13 arresti in tutta Italia per traffico illecito di rifiuti e riciclaggio

All'alba di oggi sono scattati 13 arresti in tutta Italia per traffico illecito di rifiuti e riciclaggio. Al termine di una complessa indagine della Direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del Noe e i finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Taranto hanno arrestato 13 persone nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli e Caserta.

Sono tutte ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti sul territorio nazionale e riciclaggio. Sono in corso sequestri per diverse centinaia di migliaia di euro.

I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.