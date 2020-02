Scandalo a bordo, da Brindisi a Valona con la stiva carica di rifiuti tossici: «Altri 15 carichi sospetti»

Un traghetto con il ventre carico di veleni, di fusti contenenti rifiuti potenzialmente tossici, amianto. Un traghetto partito dall'Italia e approdato a Valona, dove la polizia albanese ha provveduto a sequestrarlo e ad arrestare sei persone. Si tratta di K. Xh, 65 anni; A. Ç, 28 anni; A. G., 48 anni; F. T., 71 anni; E. Ç, 55 anni; Sig. K., 45 anni, residenti tutti a Valona. Fra loro anche il capitano della nave. In manette anche gli amministratori di due società albanesi, la “Delfini 1”, che risulta aver ordinato il carico dichiarando si trattasse di prodotti chimici per pulizia, e la “Kornuzi”, operativa nel settore di raccolta dei rifiuti e che avrebbe dovuto, stando agli investigatori, ritirare il carico sospetto. Secondo le prime indiscrezioni - come riferisce l'Ansa - le due società avrebbero effettuato in precedenza almeno altre 15 importazioni dall'Italia. L'inchiesta sul caso è stata affidata alla procura speciale per la lotta alla criminalità organizzata, Spak.



L'operazione, denominata “Amiant”, è stata condotta dal dipartimento di Polizia criminale dell'Albania, dalla direzione della polizia locale di Valona, ​​della frontiera e della direzione della migrazione di Vlora in collaborazione con la Procura di Valona e il ministero dell'Ambiente. Sono stati gli agenti albanesi a impedire che quel carico «dannoso per l'ambiente e per la salute umana» - come scrivono le autorità albanesi - arrivasse indisturbato nel porto di Valona, venisse scaricato e probabilmente interrato su suolo albanese. Ma come è stato possibile che quel traghetto della S.T Damian sia partito indisturbato dal porto di Brindisi? Come mai non è stato effettuato alcun controllo?

Il giornalista pugliese Carlo Bollino, che fra i primi ha rilanciato la notizia sui social, parla di «uno scandalo che mi indigna come cittadino italiano e che mi offende come cittadino albanese». Il traghetto, spiega, «ha potuto lasciare il porto senza alcun intralcio, con la stiva trasformata in discarica di rifiuti tossici!! In barba alla sicurezza dei passeggeri e di tutti i cittadini del paese di destinazione, dove quei rifiuti sarebbero stati interrati clandestinamente. Lo scandalo è stato scoperto all’arrivo nel porto albanese dalla polizia albanese. Ma i controlli in Italia esistono ancora? Le autorità di sicurezza del porto di Brindisi sono indifferenti e quindi complici? Oppure tutte licenziate per carenza di fondi?».

Come si può vedere dalle foto condivise sui sociale da Bollino e altri utenti di Facebook, alcuni dei fusti sequestrati dalla polizia albanese sono targati Eni: ignoto, per il momento, il contenuto di quei fusti posti, insieme agli altri, sotto sequestro. L'indignazione corre sul web e Bollino insiste: «Queste immagini sono una vergogna nazionale, perché dimostrano come i rifiuti tossici possano varcare le nostre frontiere alla luce del sole e senza alcun controllo e che la sola attenzione sia ormai concentrata sui cittadini stranieri, come se fossero loro il veleno e non l’amianto. Poiché questi traffici di solito sono in mano alla camorra aspettiamo di sapere se le mafie abbiano esteso i loro tentacoli fin dentro il porto di Brindisi». Una conclusione della quale, nel suo post, Bollino tagga anche Ugo Patroni Griffi, presidente dell'autorità portuale brindisina. Lo scandalo del traghetto dei veleni, insomma, è destinato a deflagrare in Italia, dove più d'uno potrebbe essere chiamato a dare risposte.

Ultimo aggiornamento: 11:24

