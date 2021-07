Strade pattumiera: nasce il tavolo tecnico regionale

Un tavolo tecnico per combattere il fenomeno delle strade pattumiera: l’assessora regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio ha istituito un tavolo apposito assieme ad Ager, Anci e Cnr.

Una task force dedicata

È un tentativo di intervenire non per fronteggiare di volta in volta un’emergenza ma in chiave di sistema. Pertanto, assieme al dirigente della Sezione Rifiuti e Bonifiche Giovanni Scannicchio e al direttore del Dipartimento Ambiente, Territorio e Urbanistica Paolo Garofoli, si è deciso di approfondire le cause che puntualmente, soprattutto in corrispondenza della stagione estiva, scatenano l’emergenza. In alcune circostanze, secondo l’assessora, le difficoltà nel conferimento possono risultare determinanti, per cui migliorare le modalità di raccolta dei rifiuti e incrementare il controllo sui territori diventano armi fondamentali.

Il compito della Regione

La Regione procederà, quindi, con una campagna di sensibilizzazione rivolta a Comuni e cittadini, e, contestualmente, incrementerà l’azione di vigilanza e repressione del fenomeno attraverso un protocollo di intesa con le forze dell’ordine. Inoltre, i termini di rendicontazione dei progetti di raccolta dei rifiuti abbandonati sulle aree della costa saranno prorogati per dare la possibilità, ai Comuni che non hanno svolto le attività già finanziate, di poter usufruire delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia.