Rientro a scuola, troppi contagi: in bilico la ripresa da lunedì. Pullman e trasporti off limits per 80mila studenti non vaccinati

Mezzo milione di studenti pugliesi pronti a rientrare a scuola dopo le vacanze di Natale già lunedì 10 gennaio. Il rapido aumento dei contagi legato alla diffusione della variante Omicron anche tra i più piccoli in fascia 5-11 anni potrebbe, però, convincere il governo e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a far slittare di qualche giorno la data di riapertura delle scuole in Italia. Determinante in questo senso sarà il monitoraggio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati