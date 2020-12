Rientri al Sud, la carica dei 30mila: «Biglietti bloccati un mese fa, poi abbiamo fatto il test»

I primi treni in arrivo dal Nord hanno fatto il loro ingresso nelle stazioni pugliesi ieri, intorno all'ora di pranzo. E dai vagoni di Frecce e Intercity sono scesi i primi gruppi di fuori sede. Drappelli ordinati di alcune decine di passeggeri per convoglio: studenti e lavoratori che nelle scorse ore si sono messi in viaggio dalle grandi città del Nord e Centro Italia - affrontando anche in 15 ore di treno in alcuni casi - pur di tornare a casa per le festività natalizie. E sono in tutto 30mila i pugliesi che, secondo le stime della Regione, entro oggi torneranno a casa anche a bordo di bus, aerei e in auto. Un corsa ai rientri che terminerà, però, a mezzanotte: da lunedì scatta, infatti, il divieto di mobilità tra le regioni previsto dal Dpcm. E chi si trova fuori regione potrà tornare a casa solo se residente o domiciliato in Puglia. E per motivi di lavoro, salute o necessità.

Una previsione che già a inizio dicembre, subito dopo la pubblicazione del Dpcm di Natale, aveva fatto scattare la corsa all'acquisto dei biglietti da parte dei fuori sede. Una vera e propria caccia alle prenotazioni che in pochi giorni aveva fatto registrare il tutto esaurito a bordo di treni, aerei e bus in partenza proprio nell'ultimo weekend prima dello stop alla mobilità. Tra ieri e oggi, dunque. Nonostante il sold out annunciato a bordo di Frecce e Intercity - treni che viaggiano ancora a capienza dimezzata del 50% - nelle stazioni di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto tuttavia ieri non si sono registrati assembramenti. Niente calca neppure negli aeroporti pugliesi e nei terminal dei bus. Le scene del grande esodo dello scorso 8 marzo - quando a dare l'assalto notturno alle stazioni furono migliaia di lavoratori e studenti - fortunatamente sono solo un ricordo. Da ieri mattina, piuttosto, in Puglia si sta assistendo a una fase di rientri scaglionata e più ordinata. E seppure i flussi di arrivi con il passare delle ore siano aumentati, il numero dei passeggeri scesi dai treni a lunga percorrenza di Trenitalia per tutta la giornata è stato contingentato. Viaggiatori che sin dalle prime ore del mattino hanno affrontato lunghe code e rigidi controlli nelle stazioni di Milano, Torino, Bologna e Roma e negli altri hub delle grandi città presidiati dalle forze dell'ordine.

Stessi controlli ai quali studenti e lavoratori si sono sottoposti anche all'arrivo nelle stazioni pugliesi, pattugliate da Polfer e forze dell'ordine. Ma anche negli aeroporti. Il compito di presidiare i terminal dei bus, invece, è toccato agli agenti di polizia e alla municipale. «Contiamo sul fatto che tutti sappiano quello devono fare: un tampone qualche giorno prima della partenza, ad esempio, può far stare più tranquilli, non abbracciare i nonni o i genitori non è segno di mancanza di affetto, indossare la mascherina anche in casa» aveva detto alla vigilia del weekend il governatore Michele Emiliano, proprio in vista dell'ondata di rientri in Puglia. Appello raccolto e messaggio recepito da parte dei fuori sede: «Mio figlio Luigi rientrerà da Bologna alle 6.20 lunedì - racconta il padre di uno studente universitario - studia Medicina e ha frequentato le lezioni sino all'ultimo. Ma prima di tornare qui a Brindisi venerdì scorso ha fatto il test rapido, che fortunatamente è negativo. Lo ha fatto per noi e per i nonni. Anche se ora non sappiamo se potrà andare a trovarli» ha fatto sapere il padre di uno studente universitario pronto a mettersi in viaggio già nelle prossime ore. Luigi, come tanti altri studenti che avevano necessità di seguire le lezioni universitarie, è stato costretto infatti ad aspettare sino all'ultimo per poter rientrare. Ma il biglietto ferroviario lo aveva già prenotato un mese fa.

«Abbiamo bloccato il biglietto a novembre, come facciamo sempre - dice il padre- ma mai come quest'anno è stato difficile trovare un posto». Ma se la maggior parte di studenti e lavoratori sta rientrando in Puglia proprio in queste ore, a causa di motivi di lavoro o di studio, qualcun altro, forse prevedendo che la situazione a causa del Covid si sarebbe complicata, ha scelto di mettersi in viaggio già nei primi giorni di dicembre. «Mio figlio è tornato a casa il 4 dicembre - racconta una mamma- Abbiamo preferito non rischiare. Quando abbiamo prenotato il treno da Pescara c'erano pochissimi posti liberi. Ora andrà via dopo l'Epifania». La paura del Covid non blocca, quindi i viaggiatori che in ogni caso arriveranno a destinazione se non in treno anche in auto. Davanti ai caselli delle autostrade ci sono lunghe code già da venerdì sera ma le giornate segnalate da bollino rosso sono quelle di oggi e domani. Per questo motivo i controlli sulle strade sono stati intensificati con un dispiegamento eccezionale di forze dell'ordine. E a Brindisi, come a Lecce ma anche a Taranto, i posti di blocco si sono moltiplicati su tutto il territorio. Pattugliamenti che andranno avanti anche oggi e per tutta la settimana di Natale.

