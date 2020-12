Rientri dal Nord, è conto alla rovescia La proiezione: in tutto più di 30mila

Rientri di Natale, il conto alla rovescia è cominciato. Da domani e almeno sino a domenica sono attesi in Puglia circa 30mila fuori sede. Studenti e lavoratori che dalle prossime ore si metteranno in marcia dal Nord e Centro Italia per trascorrere le festività in famiglia a bordo di treni, aerei e bus in partenza dalle stazioni e dagli aeroporti delle grandi città del Nord e Centro Italia. Mezzi che viaggeranno quasi tutti al completo seppure la capienza a bordo di Frecce, Intercity e pullman sia comunque dimezzata del 50% per effetto del Dpcm - diretti a Bari, Lecce e nei principali hub delle altre province pugliesi.

Una corsa ai rientri che sulla carta era già partita da tre settimane con la caccia ai biglietti e alle prenotazioni. E i primi sold out a bordo dei treni di Tranitalia si erano registrati a poche ore dall'annuncio del premier Giuseppe Conte dei divieti agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre e sino al 6 gennaio. Fatte salve le deroghe per ritornare nei luoghi di residenza, domicilio o abitazione. Spostamenti garantiti anche per motivi di necessità, lavoro o salute. Ma tant'è. I primi treni dal Nord sui quali viaggiano i fuori sede arriveranno nelle stazioni pugliesi già a partire dalla tarda mattinata di domani. Ma la corsa ai rientri proseguirà almeno sino alla serata di domenica. Stesso vale per aerei e bus.

Un incremento di flussi di traffico e mobilità verso la Puglia che continua a preoccupare il governatore Michele Emiliano e l'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Entrambi nelle scorse settimane avevano lanciato appelli ai fuori sede: «A restare nelle città dove ci si trova» e non tornare in Puglia per le vacanze di Natale.

Ma sull'esodo del weekend pre-festivo ora puntano i riflettori anche le forze dell'ordine. E nei giorni scorsi le Prefetture pugliesi, su input del Viminale, hanno convocato Comitati per l'ordine e la sicurezza al fine di potenziare i controlli in stazioni, aeroporti e terminal dei bus e incrementare i controlli sulle strade in vista dell'ondata di rientri. Allerta rilanciata nelle scorse ore dal Capo della Polizia Franco Gabrielli in una circolare inviata ai questori di tutta Italia, invitandoli a potenziare le verifiche sull'utilizzo delle mascherine da parte dei cittadini e a predisporre per i prossimi giorni dispositivi flessibili di controllo del territorio. «È prevedibile - ha scritto Gabrielli nella circolare inviata anche ai prefetti e alle altre forze di polizia - un incremento dei flussi di traffico sulla viabilità stradale e ferroviaria, determinato da significativi spostamenti di persone in occasione delle tradizionali festività natalizie». Dunque, «non si esclude che possano realizzarsi assembramenti presso le stazioni ferroviarie, portuali e aeroportuali, nonché presso i terminal del trasporto pubblico, anche con possibili momenti di tensione tra l'utenza». Ecco perché Gabrielli ha chiesto che vengano convocati Comitati, aprendoli ai responsabili del trasporto pubblico locale e delle infrastrutture. I controlli, comunque, dovranno coinvolgere sia la polizia locale sia gli uffici di specialità, vale a dire la polizia ferroviaria, stradale e quella di aeroportuale al fine di garantire l'ordine e la sicurezza.

Sul fronte del caro-biglietti, infine, proprio nelle scorse ore su esposto del Codacons l'Antitrust ha avviato un'indagine preistruttoria sui prezzi dei treni durante le feste. Nel mirino soprattutto il trasporto ferroviario e le tariffe di Trenitalia e Italo. «L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - si legge in una nota - ha trasmesso ieri una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario in relazione all'offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021». In particolare, l'Autorità ha rilevato che un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti. Alle aziende di trasporto, dunque, tre giorni di tempo per fare chiarezza.

