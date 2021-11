Ricoveri, fuga dalla sanità pugliese: 211 milioni di euro per pagare i viaggi della speranza. Il dossier

La Puglia è tra le regioni del Mezzogiorno con un saldo negativo tra i più elevati per la mobilità sanitaria, cioè la differenza tra costi dei ricoveri di pugliesi in strutture sanitarie fuori regione e le entrate collegate al ricovero in Puglia di cittadini provenienti da altre regioni. Non è una notizia nuova, ma sapere che nonostante tutti gli interventi collegati al rafforzamento dei servizi sanitari compiuti negli ultimi anni il saldo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati