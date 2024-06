Quarant’anni sono trascorsi dalla sua morte. Eppure la sua lezione appare ancora di un’attualità straordinaria. Perché? Perché Enrico Berlinguer seppe anche vedere oltre il suo tempo. Seppe cogliere il limite materiale dello sviluppo capitalistico ed il suo conflitto insanabile con l’ambiente. Seppe vedere il fenomeno dirompente della questione femminile ed infine seppe vedere il segno di una crisi profonda ed irreversibile del socialismo reale e dei partiti comunisti dell’est europeo. Dando impulso, nel Pci , ad una politica di grande rinnovamento e di rifiuto di modelli precostituiti.

Il pensiero



Fu lui, nel 1981, in pieno contrasto con il Pcus e gli altri partiti satelliti, dopo i fatti di Polonia, a parlare esplicitamente “dell’esaurirsi della spinta propulsiva delle esperienze nate dalla Rivoluzione d’ottobre”. Fu un giudizio netto, inequivoco e frutto di un’analisi lucidissima sulla parabola storica del movimento comunista internazionale.

C’è da dire che Berlinguer, scomparso nel 1984, naturalmente, non vide l’esperimento di Gorbaciov ed il suo fallimento che preludeva alla fine dell’Unione Sovietica. E non poteva nemmeno immaginare che, di lì a pochi anni, nel 1989, sarebbe crollato il Muro di Berlino. Sicuramente, però, intuì che i regimi dell’est erano entrati in una crisi strutturale e, dunque, difficilmente reversibile. Perciò parlò di esaurimento di quei regimi. Quel giudizio non era affatto improvvisato. Già nel 1977, dinnanzi ad un uditorio ostile, a Mosca, aveva affermato con determinazione l’idea e la pratica della “democrazia come valore universale”. Insomma, il segretario del PCI in quel contesto, indicò la democrazia non come il mezzo della “presa del potere”, ma come l’unico terreno possibile dentro il quale trasformare in senso socialista le società capitalistiche avanzate dell’Occidente. Era un’eresia rispetto al modello sovietico e all’ideologia ossificata del movimento comunista internazionale. Aggiungo, però, che Berlinguer era e restò sempre un comunista. Ed il tema che lui pose come dirimente è quello che da sempre è rimasto irrisolto nella tradizione comunista. E, cioè, la necessità di tenere insieme eguaglianza e libertà, socialismo e democrazia. Io sono persuaso che Berlinguer, nella scia della svolta di Salerno di Togliatti, che indicò la “via italiana al socialismo”, e, forte del contributo dato dal PCI alla Costituzione repubblicana, sentisse forte l’assillo della costruzione di una società nuova dentro gli argini della democrazia occidentale. Persino non rinnegando la collocazione internazionale dell’Italia nell’Alleanza Atlantica, pur dentro una politica di pace volta al superamento dei blocchi. Il compromesso storico è il cuore della strategia del PCI.

La storia