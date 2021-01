Riapre il cantiere per l'ospedale Covid in Fiera: mancavano i bagni

BARI - Polemiche per la riapertura del cantiere dell'ospedale Covid, realizzato presso la Fiera del Levante di Bari, nonostante il 16 gennaio la struttura fosse stata inaugurata con tanto di taglio del nastro alla presenza del governatore Michele Emiliano. Nel progetto iniziale, costato 17 milioni di euro, non erano infatti previsti i bagni, ritenuti però ovviamente indispensabili per l'operatività della struttura. La Regione ha emanato un nuovo ordine di servizio per l'appaltatore. I costi ulteriori non sarebbero stati ancora quantificati.

