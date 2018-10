Rfi, l'audizione dell'Ad Gentile: «Al Sud servono treni veloci»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'alta velocità così come l'abbiamo realizzata ad oggi basta, si ferma con la realizzazione del collegamento Brescia-Padova, ed è sufficiente. Al Sud non serve». Queste le parole dell'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, che illustrando il Contratto di Programma 2017-2021 alla Camera, ha detto: «Oggi colleghiamo a 300 chilometri all'ora le grandi città italiane. Napoli, Venezia, Torino. Poi bisogna velocizzare i collegamenti al Sud. Prendendo Roma come centro del Paese. Oggi Torino-Roma si percorre in 4 ore e 30. Se velocizziamo la linea a sud di Salerno il tratto Reggio Calabria-Roma si potrà fare in 4 ore e 30». Proseguendo l'argomento a margine ha spiegato che la linea Napoli-Bari, sarà raddoppiata e sarà una linea ad Alta capacità dove, «in alcuni punti, si potranno raggiungere i 250 chilometri all'ora», quanto a una futura linea ad alta capacità Reggio Calabria-Salerno, qui si andrà più piano con una media di velocità fra i 150-180 chilometri all'ora «in qualche punto si potranno superare i 200 chilometri orari» ha detto Gentile.