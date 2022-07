A Helen Mirren e Taylor Hackford la benemerenza di Assocastelli per il restauro della masseria di Tiggiano

L'attrice inglese premio Oscar, Helen Mirren, e il marito Taylor Hackford hanno ricevuto la benemerenza di Assocastelli «per aver restaurato una antica masseria e aver contribuito alla valorizzazione del patrimonio architettonico e immobiliare d'epoca e storico della Puglia». La consegna del riconoscimento è avvenuta durante l'evento organizzato a Santa Maria di Leuca dal Legend Club Italiano, il club promosso da Assocastelli per unire il motorismo storico con il patrimonio arhitettonico e immobiliare d'epoca e storico, presieduto da Flavio Greco. Alla serata non ha potuto partecipare il presidente di Assocastelli Ivan Drogo Inglese, impegnato nei preparativi del trentennale dell'impresa della nave Destriero del principe Karim Aga Khan, e la consegna è stata effettuata dall'architetto Cristina Caiulo, console di Assocastelli in Puglia.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti Domenico La Forgia presidente dell'Acquedotto Pugliese e Nicola Delle Donne presidente di Confindustria Lecce. I coniugi Helen Mirren e Taylor Hackford già da qualche tempo hanno acquistato l'antica masseria Torre Matine nel comune di Tiggiano, 60 km a sud del capoluogo, ed hanno avviato un percorso di recupero e restauro. «L'iniziativa dei signori Hackford Mirren è molto importantre poiché rappresenta un incentivo all'investimento e al recupero di altri importanti personaggi internazionali» afferma Ivan Drogo Inglese riferendosi a quanto accaduto sul lago di Como successivamente all'acquisto di una villa da parte del divo hollywoodiano george Clooney. Helen Mirren, inoltre, è anche ambasciatrice dell'Università del Salento che insieme ad Assocastelli organizza il corso di promozione e valorizzazione degli immobili d'epoca e storici.

L'attrice cinematografica e teatrale londinese è vincitrice del premio Oscar per la pellicola The Queen. Anche il marito Taylor Hackford vinse il premio Oscar negli anni '70 come regista del cortometraggio «Teenage Father». Assocastelli è l'associazione dei gestori e proprietari di immobili d'epoca e storici. È una delle organizzazioni rappresentante negli Stati Generali del Patrimonio Italiano insieme all'Acquedotto Pugliese proprietario di un palazzo d'epoca nel centro di Bari.