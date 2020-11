Reparti Covid, l'Asl chiama per affrontare l'emergenza ma in pochi rispondono

Chiamati a prestare il servizio nei reparti Covid dicono no grazie. È un altro pezzo dell'emergenza sanitaria che vede infermieri e medici rifiutare l'impegno nella prima linea del contagio. D'altra parte nella prima fase Covid solo 250 fra medici, infermieri e operatori socio sanitari hanno tenuto il campo di battaglia. Troppo pochi per affrontare la pandemia.

Intanto urge trovare anestesisti, pneumologi, infettivologi e internisti per affrontare la pandemia, così la direzione generale della Asl di Lecce chiede aiuto alle cliniche private. Il DG Rodolfo Rollo ha messo nero su bianco la richiesta di professionisti in prestito «in maniera tale da costituire già le equipe in caso di sovraccarico di attività, come sta accadendo in altri territori».



Tutto pensato per lo scenario più catastrofico ipotizzato dalla Regione per il 30 novembre quando potrebbero essere necessari 572 posti letto. Da ieri sono stati resi disponibili 217 posti letto, spalmati fra Lecce (Dea e Malattie infettive del Vito Fazzi) e Galatina dove l'intero Ospedale è stato convertito al Covid. Ma intanto il problema pressante è la carenza di personale, anche infermieristico. Sul tema c'è da una parte il presidente dell'Ordine dei medici di Lecce, Donato De Giorgi, che fa un appello ai sindacati affinché tralascino, al momento, le rivendicazioni che rallentano la possibilità di utilizzo del personale da impiegare per rafforzare i reparti Covid ormai allo stremo. Sull'altro fronte i sindacati vanno all'attacco. Il segretario provinciale della Uil Fpl, Antonio Tarantino, denuncia la grave carenza di infermieri e dall'altra invita De Giorgi alla prudenza «perché gli infermieri stanno facendo il massimo, semmai potrebbe verificare se i medici stanno lavorando tutti a pieno regime»; il segretario provinciale della Fp Cgil, Floriano Polimeno, denuncia una situazione grave per tutti i pazienti e per il personale sanitario del reparto di Malattie infettive e della Rianimazione del Fazzi.

«In premessa va detto che il personale è sempre carente afferma De Giorgi in più vengono male impiegati: questo è sicuro. Nei vecchi ospedali è evidente che c'è uno sciupio di personale e poi ci sono molti dipendenti che hanno limitazioni per cui non possono sollevare pesi o fare le notti. Ci sono queste zone grigie che non fanno piacere a nessuno. Non vorrei essere nei panni della direzione generale. In una situazione di emergenza dove ogni giorno c'è una strage di tre/quattrocento persone è chiaro che le rivendicazioni sindacali a tutela degli iscritti dovrebbero passare in secondo piano».



In Terapia intensiva sono in servizio 25 infermieri, ma Tarantino afferma che ne servono almeno 55 stando al rapporto ottimale di un infermiere ogni due pazienti, mentre per i medici il rapporto è di uno a cinque. «In Terapia intensiva sono arrivati a fare turni con cinque infermieri per turno per dodici pazienti e in più le urgenze. Gli operatori sanitari non ce la fanno più. Gli infermieri devono trattare con pazienti critici, che non sono vigili e richiedono molte cure e devono essere sottoposti a pronazione. Non abbiamo contezza di quello che sta accadendo a livello di organizzazione. L'emergenza c'è, ma non sappiamo cosa intenda fare la direzione generale. Ci risulta che per gli infermieri della pronta disponibilità sono arrivati a reclutarne 180: dove stanno? C'è chi rifiuta l'incarico perché non vuole andare al Fazzi, ma in generale accettano la chiamata. Solo a Scorrano ne servono sette, per come è congegnato oggi il pronto soccorso. Non abbiamo dati: vedo solo le delibere degli incarichi dati».

Poi Tarantino dà la stoccata a De Giorgi: «Se il presidente De Giorgi ha notizia di personale non utilizzato al meglio, ce lo dica. Quando parliamo di realtà ambulatoriali stiamo parlando di persone che vengono spostate sul territorio in ragione di una ridotta capacità lavorativa e sulle quali vogliamo aprire un confronto aperto con la Asl. Non c'è da tutelare nessuno. Se ci sono e il presidente De Giorgi conosce situazioni anomale possiamo costruire insieme dei percorsi, ma gettare il velato sospetto che ci sia gente imboscata non serve a nessuno. Io non faccio dichiarazioni su medici che sono negli ambulatori oggi chiusi e potrebbero andare in corsia». Polimeno punta il dito: «A nostro avviso in Malattie infettive c'è una situazione di grave carenza di personale. Da una semplice valutazione numerica, infatti, risulterebbe che quattro, cinque infermieri per turno e uno o due operatori socio-sanitari, dovrebbero operare sui due piani in cui è dislocato il reparto. Non si comprende con quale personale si vogliano gestire contestualmente i sei posti letto di terapia sub intensiva. Stessa situazione in Rianimazione dove gli stessi operatori dovrebbero fare spola tra Dea e plesso centrale per approvvigionamento materiale e medicinali Di fronte a tale situazione e evidente che il rischio sull'esito clinico dei pazienti è altissimo, come pure il forte stato di stress lavorativo sul personale di comparto, costretto ad affrontare una situazione emergenziale legata al Covid-19, in gravissima carenza di personale».

