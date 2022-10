Il reintegro in servizio dei medici no vax annunciato dal nuovo ministro della salute Orazio Schillaci, con un provvedimento nazionale allo studio del governo Meloni, in Puglia rischia di scontrarsi con la legge regionale numero 2 del 2021, varata in piena emergenza sanitaria Covid, che impone l’obbligo della vaccinazione per medici e sanitari. Un caso non di poco conto, sul piano politico, soprattutto per i vertici sanitari regionali e per i direttori generali delle Asl, eventuali esecutori del provvedimento, anche se la materia della sanità allo stato attuale rientra tra le competenze concorrenti tra lo Stato e le Regioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 117 della Costituzione.

Le Reazioni