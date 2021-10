Puglia, 93 casi e due decessi. Indice di positività allo 0,67%. Nella nuova mappa Ue tra le regioni italiane a basso rischio

Oggi in Puglia si registrano 93 nuovi casi di Coronavirus su 13.791 test giornalieri (0.67% positività) e 2 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 10 in provincia di Bari, 7 nella provincia Barletta-Andria-Trani. 7 nel Brindisino, 28 nel Foggiano, 19 nel Leccese, 20 in provincia di Taranto. Provincia in corso di definizione per altri 2 casi. Attualmente in Puglia sono positive 2.168 persone, di cui 131 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Nuova mappa Ue del rischio Covid: in Italia 10 regioni in fascia verde tra cui la Puglia

Nove regioni italiane tra cui la Puglia (insieme a Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna) più la provincia di Trento sono in verde, il livello di rischio più basso, nella mappa europea della situazione Covid-19 aggiornata ogni settimana dall'Ecdc, pubblicata oggi. Le altre regioni, più la provincia di Bolzano, sono gialle, il livello di rischio moderato, un gradino superiore al verde nella classificazione Ecdc, che si basa sulle notifiche dei casi positivi ogni 100mila abitanti, in abbinamento alla percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati, senza prendere in considerazione il tasso di vaccinazione. Anche altri grandi Paesi Ue come Francia, Spagna e Polonia hanno vaste porzioni di territorio in verde. In rosso scuro, il rischio massimo, restano l'intera Slovenia, in forte contrasto con il confinante Friuli (verde), i tre Stati Baltici, tutta la Romania, due regioni della Grecia, i due terzi orientali della Slovacchia e una provincia orientale della Bulgaria.