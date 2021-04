Sviluppo sostenibile, approvato il piano regionale. Maraschio: «Così la Puglia si schiera al fianco dei giovani»

La Regione Puglia ha approvato oggi la delibera per la “Strategia per lo sviluppo sostenibile”. «La Strategia per la sostenibilità è una pietra miliare del nostro programma - ha commentato il presidente Michele Emiliano - con l'approvazione del documento di indirizzo di oggi compiamo un passo decisivo verso la sua attuazione e mettiamo a sistema gli obiettivi strategici sul green new deal, nella prossima programmazione, che guiderà le politiche di investimento e di sviluppo di questi anni, scrivendo la Puglia del futuro». Con l'approvazione della delibera di Giunta, firmata dall'assessora all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, nasce così uno strumento operativo di indirizzo per la prossima programmazione, attraverso il quale l'amministrazione regionale orienterà e definirà le politiche riferite alla tutela dell'ambiente, alla crescita economica e allo sviluppo sociale, annoverando il superamento dei divari di genere nella vita e nel benessere dei pugliesi, quale condizione fondamentale di una strategia di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Maraschio: Puglia guarderà al futuro

«Oggi - dichiara l'assessora Anna Grazia Maraschio - la Puglia decide, sia nella forma che nella sostanza, di schierarsi al fianco delle giovani generazioni, delle ragazze e dei ragazzi, cambiando la visione di governo del territorio e l'alveo entro cui necessariamente tutte le forze e le azioni, che andranno a incidere sulla vita delle persone, integrando sostenibilità con diritti. Il processo che oggi ha portato alla definizione di questo documento si è basato su un metodo di lavoro innovativo attraverso un approccio sistemico, trasversale e integrato, che si è intrecciato negli ultimi mesi anche con il percorso di costruzione dell'agenda di genere della Regione».