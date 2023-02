Turismo, nuovo spot della Regione Puglia per promuovere i tour in bicicletta

È online su youtube il secondo spot della campagna di comunicazione 2023 sul turismo e bike della Regione Puglia, «Esplora la meraviglia, su due ruote». «Questo spot - spiega la Regione - è una tappa di un percorso di valorizzazione di questo segmento che raccoglie crescente attenzione, a livello nazionale ed internazionale. La prima tappa è stata il Bike Forum del 2021, con ospiti internazionali e i tantissimi operatori del territorio presenti, per poi proseguire con numerose altre azioni dedicate alla bicicletta».

L'assessore

«La Puglia è sempre di più bike destination - dichiara l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane -. La Puglia in bicicletta è ancora più straordinaria: questo l'obiettivo ambizioso che intendiamo comunicare e che stiamo costruendo accanto a Comuni, associazioni e operatori, anche attraverso il supporto costante alle iniziative legate allo sport. Un percorso che ci permetterà da un lato di promuovere le aree interne della nostra regione e i meravigliosi paesaggi che restituiscono, dall'altro di ragionare sulla definizione degli standard da garantire ai viaggiatori che vengono in Puglia per vivere esperienze in bici». Intanto, in Puglia, vanno avanti i preparativi per le due giornate interamente dedicate alla «Puglia Bike Destination» con interventi di operatori del settore, in programma per il 17 e 18 marzo.