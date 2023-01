La Regione Puglia chiude gli uffici il venerdì: così si risparmia sulle bollette. E' una vera e propria operazione risparmio quella messa in atto dall'amministrazione regionale: per risparmiare sul consumo dell'energia elettrica e sulle bollette, gli uffici del Consiglio regionale pugliese, con sede a Bari, resteranno chiusi tutti i venerdì a partire dal prossimo 13 gennaio.

La decisione è stata presa dall'Assemblea regionale e varrà, per ora, sino a fine marzo. Resterà aperta, a disposizione del pubblico, solo la biblioteca. «La decisione - spiegano dal Consiglio - è stata assunta per sostenere il risparmio energetico» e «comporterà il lavoro del personale in smart working».