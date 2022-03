Puglia, l'obiettivo della regione: più spazio alle donne in bandi e avvisi

«Da oggi tutti i bandi e gli avvisi della nuova programmazione dovranno valutare la riduzione del gender gap»: lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La Giunta regionale ha avviato la Valutazione di impatto di genere.

L'intervento di Emiliano

«Diamo concretezza alla giornata dell'8 marzo - aggiunge Emiliano - con un atto veramente significativo. Da oggi i bandi e gli avvisi della nuova programmazione dovranno valutare la riduzione del gap di genere. La Puglia è la prima regione in Italia ad intervenire in direzione della Strategia europea per la parità di genere, con uno strumento che valuta le ricadute degli investimenti e delle sue politiche».

La giunta ha approvato la delibera con la quale si introduce in tutti gli atti amministrativi della Regione, il nuovo strumento della Valutazione di Impatto di genere. Il processo, introdotto grazie all'approvazione dell'Agenda di genere, impegna tutti i Dipartimenti, le sezioni e gli uffici dell'amministrazione regionale ad introdurre un sistema di valutazione che sarà applicato a tutti i bandi e gli avvisi a valere della nuova programmazione dei fondi europei e di quella ordinaria, in tutti i settori. Progressivamente la Vig sarà estesa a tutti gli atti dell'amministrazione.