Il Pd a Emiliano: subito una verifica politica interna dopo la nomina di Palese e condivisione delle scelte. Sul tavolo anche mense, Pnrr, piano casa e rifiuti

Una verifica politica (necessaria). Dopo la nomima ad assessore di Rocco Palese nella giunta Emiliano, il Partito Democratico chiede un incontro per confrontarsi con il presidente della Regione non solo sulla scelta di inserire in giunta un esponente del centrodestra ma anche per discutere della criticità nei rapporti con le liste civiche e maggiore condivisione nelle scelte. E una lunga lista di temi da mettere sul piatto della bilancia.

APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO Nel Pd l'ora del confronto dopo il rimpasto in giunta REGIONE Nomina Palese, la polemica continua. Anche la base Pd contro... LA RIUNIONE Nuove scelte in giunta, il Pd all'attacco di Emiliano LA REGIONE Nomina Palese, dopo le polemiche Emiliano incontra il Pd

Nel Pd l'ora del confronto dopo il rimpasto in giunta

La riunione del gruppo consiliare dei dem

Il gruppo consiliare del Partito democratico pugliese «dopo un'ampia discussione, tenendo conto delle posizioni contrapposte ma sempre avendo ferma l'idea di una dialettica seria e rispettosa al suo interno, ha convenuto nella totalità delle sue componenti con il segretario regionale Marco Lacarra di esprimere disapprovazione per la nomina di Rocco Palese ad assessore regionale alla Sanità».

Nomina Palese, la polemica continua. Anche la base Pd contro Emiliano. Lui rassicura: «Io subire l'assessore? Difficile»

È quanto dichiara il gruppo Pd in Consiglio regionale al termine della riunione che si è svolta oggi per discutere della nomina di Rocco Palese, ex Forza Italia, ad assessore alla Sanità. «Diverse - dice il Pd - sono le motivazioni, non ultimo il ruolo che Palese ha svolto nella sua storia politica radicata nel centrodestra. Il gruppo consiliare del Pd ha ritenuto assieme al Partito democratico regionale di svolgere un'azione propositiva nei confronti del Governo Regionale esclusivamente nell'interesse dei pugliesi, e per tale ragione ha ritenuto del tutto fuori luogo l'ipotesi di ritirare la propria delegazione in Giunta. Ciò nondimeno - si legge nella nota - ritiene indispensabile avviare con il Governo regionale e il presidente Michele Emiliano, una seria e approfondita riflessione sui seguenti punti: criticità nei rapporti con le liste civiche e maggiore condivisione nelle scelte».

Il Pd chiede, inoltre, «una verifica politico-programmatica su alcuni temi», quali la «revoca bando mensa ospedaliera, autismo, diritti civili e sociali, piano energetico, piano straordinario politiche attive del lavoro, attivazione piano regionale dei rifiuti, nuova legge piano casa, Pnrr Sanità».