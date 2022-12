Regione, nuove deleghe per Lacatena e Di Gregorio

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ridistribuisce le deleghe: l'urbanistica a Lacatena (era di Maraschio) e i Giochi del Mediterraneo a Di Gregorio. Nominato il consigliere regionale Stefano Lacatena (Con Emiliano), come consigliere delegato per «Paesaggio, Urbanistica, Pianificazione territoriale e Assetto del territorio», avocando a sé le deleghe che erano dell'assessora Anna Grazia Maraschio. L'incarico è gratuito. «Rafforziamo così - spiega Emiliano - la gestione di delicate competenze regionali, confermando Anna Grazia Maraschio assessore con delega ad Ambiente, ciclo rifiuti e bonifica, vigilanza ambientale, rischio industriale e politiche abitative».

Vincenzo Di Gregorio per i Giochi del Mediterraneo

Con un altro decreto il presidente Emiliano ha nominato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd) consigliere responsabile di progetto per i Giochi del Mediterraneo del 2026. Di Gregorio «coordinerà anche a livello politico e in accordo con l'agenzia Asset, lo stato di realizzazione dei futuri investimenti su opere pubbliche e adeguamento di strutture sportive preesistenti, segnalando le possibili azioni da intraprendere per il superamento di difficoltà che potrebbero emergere da verifiche sul campo, operando anche per individuare le possibili soluzioni da suggerire per il buon esito dei nuovi investimenti».