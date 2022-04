Regione, il capogruppo di Forza Italia passa a Con. «Contenitore più attento alle mie idee». Emiliano: «Prosegue nostro dialogo aperto»

Dopo i rumors e gli utimi dettagli nella riunione di ieri con i suoi ormai ex compagni di partito, questa mattina è arrivata l'ufficialità: Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Puglia, Stefano Lacatena, ha deciso di passare tra i banchi della maggioranza, iscrivendosi al gruppo «Con Emiliano». La scelta è stata illustrata durante una conferenza stampa in Consiglio alla quale ha partecipato anche il governatore Michele Emiliano. Già un mese fa, un altro consigliere di centrodestra, Saverio Tammacco è passato in maggioranza aderendo al nuovo gruppo «Per la Puglia». In questo modo la maggioranza di Michele Emiliano si allarga ancora e continua a pescare nelle file avversarie.

Lacatena: percorso lungo, decisione combattuta

«È stato un percorso abbastanza lungo - ha spiegato Lacatena - avevo iniziato in Forza Italia un percorso con grande entusiasmo perché ritenevo che fosse un contenitore adeguato a ospitare i moderati pugliesi. Ma da ultimo arrivato non sono riuscito a far passare quelle che erano le mie idee, quindi ho scelto di dare concretezza alla mia azione in un altro contenitore. L'interlocuzione con il presidente Emiliano è iniziata da tempo, è nota a tutti la mia vicinanza a lui». Al posto di Lacatena, a guidare gli azzurri in Consiglio, ci sarà Paride Mazzotta.

Emiliano: prosegue nostro lavoro in maniera aperta

Emiliano ha sottolineato che «da sempre cerchiamo di lavorare in maniera aperta, coinvolgendo tutti quelli che condividono il nostro modo di lavorare e di concepire la pubblica amministrazione. Il gruppo 'Con' ha stabilito con tutte le forze politiche in Consiglio una relazione positiva e collaborativa». «Il consigliere Lacatena - ha aggiunto - già nella fase precedente alle elezioni regionali del 2020, era stato in dubbio se candidarsi con noi oppure no, quindi c'è un processo politico lungo» dietro la scelta di lasciare Forza Italia per aderire al gruppo Con Emiliano, passando in maggioranza».