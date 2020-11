Regione, il rischio di ospedali saturi. L'allerta alle Asl: 2.900 posti letto a fine mese

Tre scenari, il peggiore si potrebbe concretizzare nei primi giorni di dicembre. Ecco perché, entro il 30 novembre, gli ospedali pubblici pugliesi dovranno, escludendo le terapie intensive, attivare 2.900 posti letto di medicina Covid, chiudendo e riconvertendo interi reparti. La Puglia corre verso un nuovo lockdown sanitario, le previsioni della task force non sono rasserenanti: continuando di questo passo con un numero di contagi sempre più elevato, tra un mese arriverà un'ondata record di positivi da ospedalizzare.



Il piano per reggere l'urto è stato trasmesso dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, ai direttori generali delle Asl e dei policlinici si tratta di un programma per step, il primo va concluso entro venerdì 6 novembre e prevede l'attivazione di 1.100 posti letto di medicina Covid: 343 in provincia di Bari, 217 nel Leccese, 169 nel Foggiano, 157 in provincia di Taranto, 107 nella Bat e nel Brindisino. Ma siccome la pandemia di coronavirus sta avanzando rapidamente, sulla scorta degli studi e calcoli dell'assessore Pierluigi Lopalco sono stati già disegnati altri due scenari nel breve periodo: entro il 20 novembre, passaggio intermedio, i posti letto attivi per Covid dovranno diventare 2mila; il 30 novembre, invece, dovrà esserci un ulteriore ampliamento, sino a 2.900 posti letto.



La crescita dei ricoveri Covid è esponenziale, in sette giorni sono passati da 604 a 764 (dato di domenica) e ieri c'è stato un ulteriore incremento: i pazienti negli ospedali adesso sono 793, di cui 88 si trovano in terapia intensiva. Le strutture sanitarie sono sotto stress, si allungano anche i tempi di attesa per le equipe del 118 per sbarellare i pazienti. Basti pensare che i ricoveri totali nell'ultima settimana sono saliti del 26%. Le Asl si stanno attrezzando tra mille difficoltà dovute al trasferimento dei pazienti ricoverati nei reparti da disattivare per fare spazio alle aree Covid: al Policlinico di Bari, ad esempio, si sta lavorando per aggiungere altri 44 posti di sub intensiva ai 165 attualmente attivi. In queste ore inizierà il trasferimento dei pazienti dal padiglione Balestrazzi, dove sono già in corso i lavori di adeguamento, per realizzare i percorsi separati sporco-pulito. Anche l'ospedale San Paolo di Bari convertirà 91 posti letto per destinarli ai pazienti Covid: è quanto emerge da una circolare firmata dal direttore generale dell'azienda sanitaria, Antonio Sanguedolce. I 91 posti verranno recuperati attraverso la disattivazione e riconversione di 53 posti internistici, 10 chirurgici, 8 di anestesia e rianimazione e i 20 di ginecologia. Secondo la circolare dell'Asl, anche a Putignano verranno attivati 82 posti Covid e 8 al Di Venere a Bari.



È chiaro che un maggior numero di posti Covid equivale a meno spazi per tutte le altre patologie, non si tratta, infatti, di letti aggiuntivi. Questo significa che per ogni posto Covid in più si riduce lo spazio per l'assistenza ospedaliera ordinaria.

La situazione è ancora sotto controllo nelle terapie intensive: i pazienti ricoverati sono 88, uno in più rispetto a sabato scorso, vuol dire che i casi molto gravi, fortunatamente, si stanno mantenendo in una percentuale ancora gestibile, grazie anche a un turnover il più rapido possibile. La Puglia ha a disposizione 104 letti nelle rianimazioni ma può arrivare sino ad un massimo di 369. Insomma, c'è ancora un buon margine. Tanti, infatti, sono complessivamente i posti letto nelle terapie intensive da Foggia a Lecce, quindi in base alla necessità la Regione può intervenire destinando una quota all'emergenza coronavirus. Sino alla saturazione di 369 posti. In realtà, come prevede il decreto ministeriale, la Puglia potrebbe attivare altre 211 unità, utilizzando i 100 milioni messi a disposizione dal governo Conte, arrivando così a ben 580 letti nelle rianimazioni. Aggiungere ulteriori 211 posti significa, però, dover assumere medici anestesisti (almeno uno ogni cinque-sei letti), infermieri e tecnici, missione impossibile. I rianimatori scarseggiano in tutta Italia, la richiesta da parte delle Asl supera di gran lunga la disponibilità. Basti pensare che da marzo ad oggi la Puglia ha assunto per far fronte all'emergenza sanitaria 1870 operatori, di questi i medici sono solamente poco più di 400. Numeri emblematici delle difficoltà. Di conseguenza, i 211 posti letto aggiuntivi che la Puglia è autorizzata ad attivare, di fatto, resteranno sulla carta. Almeno per ora.

