La tregua elettorale è finita: guerra aperta tra Fratelli d'Italia e Lega per il flop in Puglia

A scoperchiare il vaso di Pandora di un attrito che covava sotto traccia da tempo è stato Matteo Salvini : «Le candidature di Caldoro e Fitto non hanno scaldato i cuori. Gli elettori hanno sempre ragione: se abbiamo perso in Puglia e in Campania è perchè dovevamo offrire di più e meglio, qualche errore s'è commesso». Una bordata che ha aperto in Puglia uno scontro con Fratelli d'Italia a 48 ore dalla delusione del centrodestra per l'esito delle Regionali. Rinfocolata anche dal governatore appena riconfermato, Michele Emiliano , che già ieri aveva parlato di «un mare di voti di leghisti» confluiti nella coalizione che lo sostiene. E anche se sul fronte dei vincitori non mancano polemiche e accuse, con il segretario regionale del Pd Lacarra che chiede le scuse agli oppositori interni e ai renziani per gli attacchi subiti in campagna elettorale, è nel centrodestra che il mare è più agitato. D'altronde che la Lega non condividesse la candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Raffaele Fitto non è mai stato un mistero; tanto che lo scorso maggio, a pochi mesi dal voto, il Carroccio decise di proporre in alternativa Nuccio Altieri. Poi, a Roma, i leader trovarono un accordo di massima e, durante la campagna elettorale, c'è stata una momentanea tregua. Terminata oggi.LEGGI ANCHE Parla Fitto: «Fino all'ultimo gestione discutibile della macchina regionale. Il mio futuro? Ho le spalle larghe, mi rialzerò» «Se abbiamo preso più voti in Toscana di quanti ne abbiamo preso in Campania e Puglia evidentemente qualche errore si è commesso, ma basta imparare», ha detto Salvini. A rincarare la dose ci ha pensato il deputato barese Rossano Sasso, salviniano di ferro e referente del Carroccio in Puglia: «Come centrodestra - è la critica mossa - evidentemente non siamo riusciti a parlare un linguaggio nuovo, per rispetto dei nostri alleati abbiamo acconsentito a questa situazione ma possiamo tranquillamente dire che avevamo ragione noi». Secondo Sasso era necessario proporre «qualcosa di nuovo» rispetto a Fitto. «Quando perdi di otto punti - sottolinea - è evidente che qualcosa non ha funzionato nella proposta e il candidato si fa carico di oneri e onori».A stretto giro di posta è arrivata la replica di Fratelli d'Italia: «La candidatura di Raffaele Fitto è stata la scelta giusta, lo testimoniano i numeri, sui quali è difficile opinare», ha sbottato Marcello Gemmato, deputato barese e coordinatore regionale di Fdi. «Dai dati definitivi - prosegue - emerge che la somma dei voti dei partiti che hanno sostenuto Fitto è pari a 694.536, mentre i voti che ha raccolto Fitto sono ben 724.928: una differenza di oltre 30mila voti, espressi alla persona Raffaele Fitto, a testimonianza del credito riscosso presso i pugliesi e a testimonianza della bontà della scelta fatta. Purtroppo in Puglia si è però assistito anche a un forte arretramento degli altri partiti del centrodestra, con la Lega al 9.57% rispetto al 25.29% delle europee (-15.72%)». Un botta e risposta che fa presagire una difficile convivenza in Consiglio regionale.