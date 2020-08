Pronti ai nastri di partenza: ok al programma di Emiliano, da Fitto tre proposte choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci-dodici pilastri o capitoli. La partecipazione dal basso o il pool di esperti. E poi qualche proposta di legge già pronta, o quasi - ché il pragmatismo di questi tempi paga sempre. Michele Emiliano Raffaele Fitto giocano a scacchi, quasi specchiandosi. Entrambi non hanno ancora ufficializzato i rispettivi programmi elettorali, fin qui insomma è stato una specie di ballo in maschera. Questione di ore: ieri il governatore uscente (e candidato del centrosinistra) ha incontrato i rappresentanti di partiti, movimenti e liste per condividere la bozza del programma «scritto dai pugliesi» ai tavoli tematici online, e martedì sarà presentato e lanciato ufficialmente; il candidato del centrodestra, sempre ieri, ha incontrato staff e più stretti collaboratori per una sorta di vaglio finale di un programma - viene spiegato dai fedelissimi - «pronto al 90 per cento, e all'inizio della prossima settimana sarà illustrato». Fitto sceglierà una specie di doppio binario: al programma sistemico s'affiancheranno tre, massimo quattro, idee choc da cadenzare in queste settimane. Gli assi privilegiati sono sostegno alle imprese, lavoro e infrastrutture.Per quanto riguarda Antonella Laricchia, online è disponibile il programma dei pentastellati: molto corposo e denso, punto di caduta del percorso di partecipazione della base cinque stelle. Ivan Scalfarotto - candidato di Italia viva, Azione e +Europa - ha lanciato sul web princìpi e linee guida, che verranno ulteriormente dettagliati da qui al 20 settembre, anche grazie al confronto sui territori.«È stato un mese di grande impegno», spiegano dallo staff di Emiliano. Coordinatrice della macchina programmatica è Titti De Simone, responsabile anche durante l'ultimo quinquennio. Il programma, viene spiegato, è «il frutto della partecipazione vera di centinaia di pugliesi, che hanno dato vita il 5 agosto scorso all'evento online Futuro in corso con 10 tavoli programmatici, poi proseguito attraverso il sito www.micheleemiliano.it, e di decine di associazioni che hanno inviato documenti e proposte». «Questo percorso di partecipazione - commenta Emiliano - ha prodotto un programma che contiene una visione del futuro e oggi la nostra coalizione lo ha approvato condividendo i contributi che sono arrivati ancora in queste ore da tanti pugliesi. Il nostro programma si fonda su 10 obiettivi strategici, nel segno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attraverso i quali continueremo a cambiare la Puglia». Nel programma ci saranno anche misure subito applicabili.Proprio il segno della concretezza è quello su cui sta insistendo maggiormente Fitto. Fin qui ha lavorato a fari spenti e in prima persona, affiancato dall'ex parlamentare Antonio Distaso che ha coordinato il pool di professori universitari ed esperti. Come accennato, ci sono due canali: il programma sistemico, circa 12 capitoli e tra questi un'ampia sezione sarà destinata alla sanità; e poi le tre-quattro proposte di grande impatto e da gettare subito nella mischia. Come detto: il sostegno alle imprese, drenando e sfruttando al meglio il forziere delle risorse europee e nazionali; le politiche del lavoro, il più possibile legate al mondo della formazione; infine le infrastrutture, uno dei tasti su cui Fitto batte ripetutamente (per esempio ricordando che «in 15 anni di centrosinistra non è stata realizzata un'opera di rilievo»). Tanto il programma in versione estesa quanto le proposte flash saranno corredati il più possibile da bozze di atti, proposte di legge e delibere. La battaglia dei programmi e delle idee sta per entrare nel vivo. E nessuno sembra volersi risparmiare.